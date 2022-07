À la veille des deux très grandes fêtes, en l'occurrence, le 5 juillet, soixante ans d'indépendance, et le 9 juillet 2022 la célébration de la fête de l'Aïd El Kabîr, nous allons tenter de faire un tour côté des «robes noires», de toutes les robes noires: magistrats, avocats, notaires, huissiers, experts, greffiers et clercs! Les clercs restent les véritables «fourmis noires» de la magistrature. Les «fourmis rouges» sont du côté des greffiers, toujours sur leurs ergots, à la recherche de leurs droits, de tous leurs droits! Les experts ne se signalent que lorsque les juges leur font appel. Les huissiers cherchent à se libérer des griffes, tout comme les notaires, du parquet! Les avocats sont pratiquement les seuls enfants de la profession, à se comporter dignement, car tenant à leur liberté, comme à un cil arraché et traitant sur l'iris. Ils sont actuellement affairés sur le mouton de l'Aïd, aux dépens des justiciables, eux-mêmes se trouvant auprès de leurs familles et de leurs... béliers! Me Fayçal Benabdelmalek est, lui, en train de faire des mains et des pieds, pour passer les fêtes auprès de sa grande famille. Me Med Djediat, et ses deux enfants-confrères, Me Fayçal et Sofiane Djediat, sont partis au pied du Djurdjura, fêter en famille, ces deux grands évènements. Tout comme Me Boubakeur Mouloud, et son fils, le notaire, se trouvent du côté des Bibans. Me Abdelaziz Charfouh, lui, va passer ces fêtes spéciales, car placées, sous le signe du... football. En effet, l'avocat d'Alger ne compte pas arrêter sa campagne, durant ces journées, en faveur de Djahid Zefzef, qui court vers le sacre de président de la FAF: «Je suis pour cet homme exceptionnel parce qu'il connaît bien la marche et les rouages du Football national! Avec les Mourad Ouardi, Rachid Abed, Kamel Mahdi, Mostafa Bouifeur et Me Adnane Sassi, nous comptons bien le mener vers la victoire, le 7 juillet prochain; c'est l'homme qu'il faut pour Djamel Belmadi, le ministre du bonheur!