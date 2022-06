Entre l'APC de Béjaïa et la collecte des ordures ménagères, c'est loin d'être la lune de miel. La collecte des déchets ménagers patine. En pleine saison estivale, le coeur de la ville de Béjaïa, le quartier Nacéria limitrophe du siège de la wilaya, est envahi par des amas d'ordures ménagères. Les camions collecteurs de la commune ou des entreprises contractées ne passent plus pour enlever les déchets. Du coup, les poubelles destinées à cet effet ne sont plus visibles, car enfouies sous des tonnes d'ordures ménagères. Ce grand quartier situé à deux pas de la wilaya et du tribunal de Béjaïa est en passe de devenir une décharge à ciel ouvert. Un état de fait qui commence à irriter. «Cette situation est anormale» commente cet habitant du quartier qui alerte les autorités locales. Dans ce quartier, les gens sont inquiets de la tournure prise par les événements. Les dangers guettent adultes et enfants. Les rats refont leur apparition. Quant aux moustiques, l'histoire retiendra que Béjaïa détient le record en la matière. «Si l'APC n'intervient pas dans les plus brefs délais pour lever ces ordures, le risque sanitaire est grand», avertit cette dame contrainte à faire un long détour pour éviter les odeurs nauséabondes qui se dégagent de ces amas d'ordures. C'est loin d'être une première.

L'entreprise privée retenue pour la collecte des ordures au niveau de ce quartier a cessé son activité pour des histoires de conflit avec l'APC de Béjaïa, notamment financier. «Ça sera ainsi jusqu'à ce qu'une solution définitive soit trouvée», commente Nabil, qui reparle de l'Epic (Etablissement public à caractère industriel et commercial), créé dans le cadre du nouveau schéma directeur par la wilaya pour la collecte et le traitement des déchets ménagers. L'Epic qu'on croyait définitivement débloquer, reste un rêve pour beaucoup d'habitants de Béjaïa. Cet établissement, dont l'entrée en activité était annoncée imminente par un communiqué de la cellule de communication de la wilaya de Béjaïa, il y a cela plus de deux ans, n'est toujours pas opérationnel. Bien que le directeur de cet, Epic ait été installé, cet établissement est toujours inopérant et la collecte des ordures ménagères de la ville de Béjaïa se poursuit suivant la méthode ancienne, à savoir une régie communale qui assure le ramassage au niveau du secteur de l'ancienne ville et des flottes privées qui prennent en charge les autres secteurs de la commune de Béjaïa. Ils ont au total 11 opérateurs à s'investir dans la collecte des ordures ménagères à Béjaïa. Ces collecteurs privés ont souvent manifesté pour réclamer le paiement des factures. Faute de paiement, ces entreprises privées conventionnées avec la commune de Béjaïa cessent leur activité. Un scénario qui se répète encore une fois.