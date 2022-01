La wilaya de Mostaganem abrite, à partir d'aujourd'hui et pour 3 jours consécutifs, la 1ère édition du salon régional des microentreprises. Placée sous le slogan «pour une économie alternative», cette rencontre sera, selon les organisateurs, marquée par la participation d'au moins 150 exposants issus de 11 wilayas du pays. Une centaine de ces microentreprises sont financées par l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat et le reste par l'Agence nationale du microcrédit, a-t-on appris, auprès de l'annexe de wilaya de l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat. Et d'ajouter que «les participants activent dans différents domaines comme les industries alimentaires, la transformation, le textile, la construction, le recyclage des déchets, la sous-traitance de pièces de rechange». Cette rencontre porte dans ses dimensions «les efforts déployés par le gouvernement et le ministère délégué auprès du Premier ministre, chargé des Microentreprises, ainsi que les fruits de la nouvelle stratégie adoptée pour la promotion de l'entrepreneuriat». Elle a pour objectif principal «de faire connaître aux jeunes porteurs de projets, les avantages et les facilitations offerts par l'Anad». Elle constitue une tribune par le biais de laquelle les nouvelles entreprises auront l'occasion de faire connaître leurs produits et leurs services, en plus de créer des liens d'échanges d' expériences et de travail et de conclure des contrats commerciaux avec différents opérateurs. Outre l'aspect économique qui domine cette manifestation, celle-ci met en valeur l'apport de l'université dans la création. Le programme élaboré comprend des visites guidées pour les étudiants de l'université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem aux différentes stands du salon, afin de les encourager à la création de microentreprises et de recevoir des explications sur les mécanismes juridiques et financiers, en plus de la signature d'un accord entre l'annexe de wilaya de l'Anade et la Caisse régionale de mutualité agricole (Crma). Lors de cette manifestation économique, organisée parallèlement dans quatre wilayas du pays (Mostaganem, Ouargla, Adrar et Sétif), la première pierre sera posée pour la réalisation d'une zone devant abriter les microactivités dans la commune de Mazaghran, ont indiqué les organisateurs du salon.