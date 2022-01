La situation démographique a connu quelques variations notoires, notamment en ce qui concerne le nombre des naissances mais présente pratiquement la même caractéristique: une population jeune. Celle des 15-59 ans, notamment. Elle représente une force de travail potentielle qui s'élève à 26364088 personnes qui tend à baisser mais pas de manière significative. La part de la population en âge de travailler a continué de décroître pour représenter 59,6% du nombre global de la population résidente en juillet 2020 (44,3 millions), contre 60,0% à la même période en 2019, indique le dernier rapport annuel de l'ONS sur la démographie en Algérie rendu publique, hier. Elle pourra cependant compter sur un réservoir qui s'affiche en hausse: la population âgée de 5 à 15 ans a progressé de 30,4% à 30,6% durant la même période de comparaison pour totaliser 3,82 millions de personnes. Concernant «le rapport de dépendance démographique», - c'est-à-dire le rapport de la population combinée de jeunes de moins de 15 ans et de personnes âgées de 60 ans et plus, à la population en âge de travailler, il a continué sa tendance haussière enregistrée depuis 2007, pour atteindre 67,8 pour 100 personnes en âge d'activité, ajoute l'ONS.

La part de la population âgée de moins de 5 ans, qui est de 4,66 millions a, par contre, poursuivi sa tendance baissière, passant de 11,7% de la population globale en 2019 à 11,5% en 2020, font remarquer les rédacteurs du document de l'Office national des statistiques. Autre fait marquant les plus de 60 ans sont plus nombreux. Les personnes âgées de 60 ans et plus, représentent 9,8% de la population globale en 2020 contre 9,5% en 2019. Cette frange a atteint un effectif de 4,32 millions de personnes, dont 2,94 millions de personnes âgés de 65 ans et plus, indiquent les statistiques de l'ONS. L'Algérie serait-elle en train de vieillir? Trop tôt et pas d'indices assez significatif pour l'affirmer mais force est de constater que l'on fait moins de bébés et qu'on se marie moins, alors que l'on meurt plus. Globalement, l'année 2020 a été marquée par un recul des naissances vivantes sous le seuil d'un million de naissances pour la première fois depuis 2014, une augmentation «significative» des décès, et par la poursuite du recul des mariages depuis 6 ans, soulignent les concepteurs du rapport de l'Office. Il faut rappeler que le pays avait vécu le même phénomène en plus accentué concernant la natalité dans les années 1980-1990. La fécondité est passée de 4,5 enfants par femme en 1990 à 2,4 enfants par femme en 2000, avant d'augmenter sensiblement depuis, progressant régulièrement et dépassant les 3 enfants par femme depuis 2012. Le nombre de naissances passera de 600000 naissances par an dans les années 1990-2000 à 1 million de naissances en 2015. Une «explosion» décrite comme un «réel nouveau baby-boom». Elle s'expliquerait par l'amélioration des conditions de vie, notamment un meilleur accès au logement, davantage d'emplois et l'amélioration de la situation sécuritaire: l'Algérie venait de sortir de la terrible décennie noire, du traumatisme des sanguinaires groupes islamistes armés. S'agissant de la structure de la population par sexe, l'Algérie compte plus d'hommes que de femmes. Ils représentent 50,7% du nombre global de la population résidente. Soit 22,42 millions hommes contre 21,83 millions de femmes. La population résidente totale de l'Algérie qui était de 44,6 millions au 1er janvier 2021 et 44,3 millions au 1er juillet 2020 atteindrait à ce rythme 45,4 millions au 1er janvier 2022.