«Mieux vaut tard que jamais». Les ascenseurs des immeubles du pôle urbain d'Oued Tlélat sont enfin opérationnels au grand bonheur des milliers de familles récemment relogées. C'est ce qu'a indiqué la direction de l'Office de promotion et de gestion immobilière d'Oran, soulignant que «la mise en fonction de ces ascenseurs se fera progressivement». Il s'agit, dans un premier temps, de la mise en fonction des ascenseurs des immeubles de la cité des 2500 Logements N° 2. La même opération touchera, incessamment, les immeubles de la cité des 3 000 Logements, puis la troisième cité comprenant également 3000 logements. Il en sera de même pour les immeubles de neuf niveaux de Cheklaoua et ceux d'El Barki. Il aura fallu attendre près de 7 mois après le relogement des familles concernées pour mettre en exploitation ces élévateurs. «Il ne s'agit pas de retard», a-t-on expliqué, précisant que «la mise en exploitation de ces élévateurs par les services de l'Office de $romotion et de gestion immobilière intervient après l'occupation de tous les bénéficiaires de leurs appartements et après la fin de tous les aménagements pour éviter une panne des ascenseurs». Cependant, le non-fonctionnement de ces ascenseurs a mis à rude épreuve les occupants des immeubles de ces trois gigantesques cités bâties en un laps de temps record dans la commune de Oued Tlélat, portant désormais le nom de bloc urbain. Il s'agit essentiellement des malades et des personnes âgées, contraintes d'escalader neuf étages à pied. Ces derniers se sont, à plusieurs fois, plaints, auprès des services de l'Opgi. L'appel fut ainsi entendu. Outre le problème du retard dans la mise en fonction des ascenseurs, les habitants du quartier de Lacira à Oued Tlélat interpellent les autorités locales pour mettre en place un poste de sécurité, au vu de la série de vols dont font l'objet les installations de gaz, d'eau et autres objets.