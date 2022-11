Contrairement aux villes et campagnes européennes, en particulier les agglomérations françaises frappées par le désert médical et le déficit en blouses blanches, les cités, villes et villages algériens ne risquent pas de connaître le même sort. Car, les effectifs du secteur de la santé sont garnis par un important lot composé de 1 000 nouveaux médecins ayant fini leur cursus et s’apprêtent à rallier les structures sanitaires et assister leurs homologues déjà en place. C’est, en effet, dans un climat de gaieté et de jubilation que ces 1 000 médecins se sont regroupés dans un heureux événement organisé au Centre des conventions Ahmed Ben Ahmed pour prêter le serment professionnel devant les membres composant le Conseil de l’ordre des médecins de la partie Ouest du pays. Ce dernier regroupant les professionnels de la santé des wilayas d’Oran, Mascara et Mostaganem. Le secrétaire général du Conseil de l’ordre des médecins de l’Ouest du pays a indiqué que « tout médecin sortant, notamment des spécialistes en chirurgie dentaire ou encore dans une autre spécialité comme la pharmacie, ne peuvent se lancer dans l’exercice sans passer par cette étape importante, la prestation de serment ». En somme, ces médecins ont, durant tout le long de leur cursus, fait l’objet de transfert du savoir leur ayant été prodigué par des professeurs de renom avant de boucler leurs fins d’études en s’en remettant d’abord à leurs âmes et leurs consciences réciproques en accomplissant leurs tâches conformément aux règles déontologiques de ce «métier noble». Emouvante a été cette cérémonie de prestation de serment durant laquelle les médecins sortants, hommes et femmes, se sont mis sur leur « 31 » en portant leurs atours et toges annonçant «la fin de leur cursus». Leur faisant face de l’autre coté de l’auditorium, ce bataillon de blouses blanches est soutenu par des centaines des membres et proches de ces médecins n’ayant pas cessé de lancer des youyous à gorges déployées. Une scène immortalisée par la présence, dans une gaieté totale, des formateurs qui ont, des années durant, inculqué à ces médecins les règles et les démarches à suivre et à entreprendre pour prendre des patients. Le pic de l’émotion a été atteint lorsque les médecins sortants se sont alignés dans la très somptueuse esplanade du Centre des conventions d’Oran déclamant harmonieusement, et à vive voix, comme dans une grande Iliade obéissant aux règles de l’entonnement musical, le serment dicté par le professeur Ouardi Aïssa, ce dernier faisant lecture dudit serment. L’extase a, en ce début du mois de la révolution, été entière quand les 1 000 médecins ont reçu leur diplôme leur permettant d’affronter, désormais, et de traquer les maladies, après sept longues années d’études et de loyale occurrence inter-camarades, partageant l’ensemble des aléas sévissant dans le corps de la santé en pleine métamorphose. Ces médecins prennent, désormais, la relève et sont appelés à prodiguer des soins à leurs concitoyens. Bon vent pour des soigneurs ayant opté pour la profession noble depuis 2015.