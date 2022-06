Mohamed Chérif Messaâdia «était un militant loyal, un vaillant moudjahid et un politicien chevronné», ont souligné jeudi, lors d'une rencontre à Souk Ahras, des compagnons du défunt (1924-2002), des enseignants universitaires, des moudjahidine venus de wilayas du pays et des membres de sa famille. Intervenant lors de cette rencontre intitulée «Mohamed Chérif Messaâdia, de la Révolution libératrice à l'édification de l'Etat algérien», organisée par l'association «Machaâl El Chahid» en coordination avec l'université de Souk Ahras qui porte son nom, et les autorités locales, à l'occasion de la commémoration du 20e anniversaire de sa mort, Kamel Bouchama, membre du Conseil de la nation et ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, a affirmé dans son intervention que «le défunt Messaâdia a consacré sa vie à s'investir pleinement et totalement pour le bien du pays, en se sacrifiant et en s'acharnant au travail».Lors de cette rencontre abritée par la salle des conférences Miloud - Tahri au centre-ville, Kamel. Bouchama a évoqué les valeurs du défunt, exhortant la jeunesse, qu'il considère comme «le phare de la nation», à prendre exemple sur ses aînés, ajoutant que le défunt est «l'une des grandes figures politiques, militantes et intellectuelles de l'Algérie».

De son côté, l'enseignant Mohamed Lahcen Zeghidi de l'université d'Alger-2 a estimé, dans son intervention intitulée «Mohamed Cherif Messaâdia, une école de patriotisme», que cette personnalité «incarnait l'école dans sa profondeur, ses dimensions et ce à quoi elle aspirait en léguant à la génération de l'indépendance les principes et les idéaux de la glorieuse Révolution de novembre». Le défunt Messaâdia, a ajouté M. Zeghidi, «a travaillé pour former des organisations de masse, à l'instar des jeunes, les travailleurs, les femmes et les agriculteurs, rassemblant toutes les idées pour que la discussion et le dialogue soient constructifs», appelant les jeunes à suivre l'exemple de cette figure exemplaire qui, a-t-il dit, a «oeuvré sans relâche pour la fondation de l'Etat». Pour Hamma Chouchane, moudjahid, membre du Conseil de la nation et également compagnon du défunt, «Mohamed Chérif Messaâdia faisait partie des premiers (moudjahidine) à combattre pour recouvrer la dignité et la souveraineté de l'Algérie», estimant, par ailleurs, que «le défunt est aussi le père spirituel de nombreux cadres algériens».À cette occasion, des intervenants au cours de la rencontre ont affirmé que la réputation du défunt Messaâdia a dépassé les frontières du pays, rappelant qu'il a eu plusieurs rencontres avec les grands des principaux pays arabes et étrangers. Lors de cette rencontre, les participants ont suivi un documentaire historique intitulé «Un homme dans la mémoire» de l'auteur et professeur d'histoire à l'université de Souk Ahras, Yacine Khedaïria, ayant trait au parcours de cette figure de la Révolution de libération, ses valeurs et sa relation avec le peuple. Le défunt Mohamed Chérif Messaâdia est né en 1924 à Tiffech (Souk Ahras) et a commencé la lutte dans les rangs des Scouts musulmans algériens avant de rejoindre la Révolution en 1955. Après l'indépendance, il a assumé plusieurs responsabilités au sein du Front de Libération nationale (FLN) et des institutions de l'Etat, dont la dernière fut à la tête du Conseil de la nation, avant son décès le 2 juin 2002.