Le vaillant corps qui fait chaque jour, à la Cour suprême, un travail titanesque en direction du justiciable, qui attend, en se tenant les tripes, de peur qu'un «mafioso» ne vienne jouer au trouble-fête, depuis le fin fond du pays, les résultats de son pourvoi en cassation, est peut être, l'unique corps de la magistrature, à échapper aux acerbes critiques de la population, dont une immense partie sait, via le conseil, que la Cour suprême, est l'unique lieu sain de l'exercice du droit! Ils sont si nombreux, les «cavaliers-juges» à entreprendre l'énorme boulot, celui de veiller à ce que la loi de la République, soit respectée! Oui, l'exercice du droit pur est l'apanage des seuls magistrats, de la Cour suprême. Mais, rien que, pour le doux plaisir de faire connaissance avec un seul magistrat modèle, qui, journellement, s'applique à rendre justice sereinement, nous allons nous permettre d'en nommer un, Abdelhamid Hacène, le président du tribunal des conflits, à la Cour suprême. Cet exceptionnel magistrat a dépassé quatre décennies à se décarcasser avec un humanisme sans égal, pour se dévouer à l'accomplissement de son noble boulot, mû par la certitude de servir uniquement l'intérêt général. Ce sont là, de hautes vertus, auxquelles, il s'efforce de ne jamais s'en détourner, avec un sens profond de la justice qu'on aimerait voir se généraliser!

Heureusement, le président du tribunal des «conflits», Abdelhamid Hacène, fait partie d'une génération exceptionnelle, à qui nous vouons, ainsi qu'à ses proches collaborateurs et collègues de la même génération et de la même trempe, respect et dévotion! Bonne continuation, M. le président!