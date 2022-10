Il n'a pas la douce romance de l'été indien, mais plutôt la chaleur apportant des incendies et de la sécheresse. Cette deuxième moitié du mois d'octobre a été marquée, en effet, par un grand nombre de feux de forêt durant les dernières quarante-huit heures à travers la wilaya de Tizi-Ouzou. Les feux n'ont pas causé de grands dégâts, mais ils auront tout de même rappelé que la sécheresse n'est pas loin. Des températures trop élevées et rarement connues durant les dernières décennies ont ainsi fini par provoquer des feux de forêt dans de nombreuses communes où les éléments de la Protection civile ont dû intervenir en faisant usage de grands moyens.

Le dernier bilan des services de la Protection civile fait état de 38 départs de feux majoritairement maîtrisés, mais dont certains continuent de brûler, hier, dans la matinée. Le même bilan évoque quelque

14 incendies importants qui ont été maîtrisés et dont quatre sont encore en cours d'extinction. Plusieurs localités sont concernées, mais le village Ihenouchene situé dans la commune d'Azeffoun, le village Aguemoun dans la commune Iflissen, Ath Mensour à Aïn El Hammam ainsi que le village Tala Bouzrou dans la commune de Makouda figurent parmi les localités les plus durement touchées.

Devant cette situation qui reste inquiétante tant que les températures ne vont pas à la baisse, les services de la Protection civile de la Wilaya de Tizi Ouzou invitent les citoyens habitant à proximité des massifs forestiers et champs d'oliviers à faire preuve de vigilance et prudence en évitant les incinérations, particulièrement durant les journées de canicule. Le danger est d'autant plus éminent car le couvert végétal possède actuellement toutes les caractéristiques pouvant alimenter les incendies. En effet, en cette période de mois d'octobre, ce dernier est sec et facilement inflammable.Par ailleurs, il est à rappeler que la période dans laquelle interviennent les feux de forêt fait courir un grand danger sur l'oliveraie locale. À quelques jours du lancement de la récolte, les oliviers sont une proie facile aux flammes d'autant plus que la majorité des citoyens n'a pas effectué les opérations de désherbage nécessaires pour prévenir justement ce danger, pourtant prévisible. Déjà avare et faible selon les prévisions, la récolte risque ainsi d'être anéantie par les feux qui trouvent les conditions propices à l'instar de la chaleur et de la sécheresse. À rappeler enfin que les citoyens sont très sensibilisés sur la question.

D'ailleurs, il a été constaté que l'intervention des éléments de la Protection civile s'est accompagnée de l'aide des populations à travers toutes les localités où se sont déclarés les derniers incendies. De jour comme de nuit, les jeunes surtout, sont mobilisés pour prendre part aux opérations, mais surtout à la surveillance pour alerter la Protection civile en cas de départ de feu.