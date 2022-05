Les oliveraies des wilayas de Tizi Ouzou et de Bouira sont désormais à surveiller de très près pour éviter le danger de la maladie des psylles. Une maladie dangereuse qui risque de nuire à la prochaine récolte. C'est ce qu'ont révélé les services de l'agriculture de la wilaya de Tizi Ouzou ce week-end. En effet, les techniciens en charge de la surveillance et de veille agricole viennent de lancer l'alerte en direction des agriculteurs et des producteurs. Des colonies de psylle sont, expliquent-ils sur la page officielle de la direction, observées sur les feuilles et les pousses terminales de l'olivier. Pour l'instant, précisent-ils, seule la variété Chemlal -la plus répandue- est touchée par cette maladie. Aussi, les réseaux de veille des deux wilayas, qui ont lancé l'alerte, mentionnent que ces colonies apparaissent habituellement durant cette phase de formation de grappes à gonflement des boutons floraux dans la majorité des zones oléicoles. C'est pourquoi, ces derniers recommandent aux agriculteurs de réagir rapidement en entreprenant un premier traitement par l'application des insecticides appropriés afin de protéger les oliviers des dommages que causent les larves. Côté pratique, les techniciens des réseaux de veille préconisent de pulvériser d'abord la bouille en fines gouttelettes afin d'éviter la chute des fleurs pour les vergers en période de floraison. Conseil très important, les apiculteurs doivent, pendant cette opération, mettre à l'abri les ruches pour protéger les abeilles des effets des insecticides pulvérisés. En fait, le psylle de l'olivier, appelée par les scientifiques Euphyllura olivina, est un homoptère inhérent à la culture des oliviers. Elle cause généralement l'apparition sur les jeunes pousses dans les inflorescences et sur les feuilles de l'olivier de flocons blancs gluants caractéristiques. Sur ces flocons blancs, on peut observer de petits insectes mesurant entre 1 et 3 mm de longueur. Les scientifiques expliquent ainsi que le psylle de l'olivier avale la sève des branches de ses arbres hôtes qui, elles de leur côté, secrètent des flocons blancs spécifiques à l'olivier. Par contre, les psylles adultes sont difficilement observables à cause de leur petite taille mesurant approximativement entre 2,5 et 3 mm de long. Leurs ailes sont repliées en forme de toit lorsqu'ils ne sont pas en activité. Discrets, ils se cachent derrière le rameau et ce n'est que lorsqu'ils sont vraiment molestés qu'ils essaient de se sauver.

Enfin, il convient de noter le travail minutieux effectué sur le terrain pas les techniciens des services de l'agriculture qui accompagnent constamment les agriculteurs en conseils et en orientations. Toutefois, ce stade de veille très important dans la production agricole n'est hélas pas suffisant étant donné que d'autres phases ne dépendent pas obligatoirement de ces services. Jusqu'à présent, la production agricole, essentiellement des produits du terroir, ne parvient pas encore à trouver les circuits commerciaux efficients pour une mise sur le marché national. Même l'huile d'olive qui bénéficie de la plus minutieuse des veilles ne se trouve pas encore sur les marchés. Pour preuve, l'évaporation des onze millions de litres produites lors de la dernière récolte. Après sa sortie des huileries, cette huile n'a aucune trace sur le marché, à l'exception de quelques...exceptions.