La session ordinaire de l'APW de Béjaïa a été révélatrice d'un cumul de retard qui fait que la wilaya de Béjaïa reste toujours à la traîne an matière de développement économique. Le secteur des transports, les feux de forêts, la saison estivale, la rentrée sociale,en termes de situations,voire d'activités et le projet du budget primitif (B.P.) 2023 ont été examinés et approuvés. Mais incontestablement, les secteurs des travaux publics et de l'hydraulique ont été les plus captifs lors de cette session. Le président de l' APW s'est félicité du «sensible retour au calme dans notre wilaya par l'arrêt des coupures de route et la fermeture des édifices de services publics». Toutefois, fait-il remarquer, «le meilleur garant de la stabilité est l'ouverture politique médiatique, le dialogue, mais aussi une véritable lancée d'une dynamique économique locale, Il reste à charge des pouvoirs publics d'enclencher une dynamique pour une véritable relance économique». Il rappellera les dernières actions entreprises depuis la dernier session, qui consistent, à ses yeux, à créer «des dynamiques citoyennes et participatives et conjuguer le tourisme et l'environnement». Le P/APW faisait allusion au concours de la commune côtière la plus propre dont la cérémonie de récompense des lauréats est prévue pour ce 31 octobre. Revenant à l'ordre du jour de la session, il a jugé primordial d'aborder trois secteurs importants pour le développement économique local, dont l'approbation du budget primitif, mais aussi les travaux publics avec ses projets structurants dont certains restent toujours gelés, ou lancés, mais accusant des dizaines d'années de retard, à l'instar de la pénétrante, des gorges de Kherrata, de la mise à niveau des anciens tunnels, du dédoublement des RN 9, RN 26, 24, 12, sans compter les chemins de wilaya, de l'extension de l'aéroport, du port de Béjaïa, et de l'achèvement des travaux des ports de Tala Guilef et Beni K'sila. Pour les chemins communaux, la wilaya enregistre un déficit de 769 Km nécessitant une enveloppe financière de 9,929 milliards de dinars. Concernant l'électrification rurale, le programme Fccl (Fonds commun des collectivités locales) de 2018 de 600 millions de dinars n'est pas encore achevé à cause de l'augmentation des prix. Ce qui a induit un déficit de 930 millions de dinars, alors que les besoins en électrification rurale s'établissent à 1, 4 milliard de dinars pour 27 335 foyers repartis sur 126 localités. Quant au secteur de l'hydraulique, le lancement de la station de dessalement des eaux de mer pour une capacité de 300000 m3/j pour un délai de 28 mois, devrait répondre aux besoins de la wilaya, de l'ordre de 200000 m3/j, pour peu que sa réalisation ne connaisse pas le même sort que les autres projets concernant les délais. D'autant que certaines opérations «ADE projet» sont à la traîne à l'image du «projet des 7communes» à Aït R'zine et celui de Bouhamza. Alors que le lancement des forages et la vétuste des réseaux d'AEP engendrent une déperdition de 40%. Dans son intervention, le P /APW relèvera un retard énorme dans la réalisation des Step d'Akbou et Sidi Aich, tout en dénonçant le retard dans le lancement des Step d'Oued Ghir et de Tazmalt. Et de s'interroger alors sur le gel des projets du téléphérique et du tramway. Le secteur des transports souffre également du retard qu'accuse le dédoublement de la voie ferrée. En perspectives, l'APW a inscrit dans son agenda une session sur les investissements, l'organisation d'un congrès agricole, la conférence sur l'Education nationale.

«Notre wilaya est aussi un Pôle agroalimentaire par excellence et dispose d'une université de renommée scientifique nationale et internationale, d'une Ecole supérieure en sciences et technologies de l'informatique et de numérique et d'un Centre national de recherche en technologie agroalimentaire. Toutes ces potentialités intellectuelles, scientifiques et économiques doivent être exploitées et rationalisées pour verser dans une sérieuse relance économique dans notre wilaya» souligne le même responsable. Dans son exposé, le directeur des travaux publics relève que le taux d'avancement du projet de dédoublement de la voie ferrée s'établit à 82%. Le creusement des tunnels, achevé en février 2021, a été finalisé en juin 2022. Seuls restent l'équipement de ce tunnel bitube, l'éclairage, l'aération, le système de prévention des incendies. Plus de 3.542 personnes ont été expropriées pour la réalisation de la dernière tranche de ce projet.Elles seront indemnisées sur le barème du nouveau tracé, une fois le montant de l'enveloppe financière libérée. Le projet routier qui reliera les communes de Semaoun, Beni Djelil et Feraoun afin de désenclaver ces localités a été approuvé à l'occasion. Quant au projet de tramway et du téléphérique, gelés depuis 2014, une demande de financement a été introduite auprès du ministère des Travaux publics a fait savoir le directeur.