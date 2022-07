Il y a des rencontres imprévues qui ne vous laissent pas le temps de réaliser que la personne rencontrée est souvent une véritable encyclopédie, ouverte, prête à se laisser feuilleter, telle une fleur blanche, qui venait d'être cueillie!

Ces rencontres ne sont jamais décevantes!

Au contraire, elles peuvent être instructives!

Lorsque nous rencontrâmes jeudi dernier, à midi, à la sortie de la cour de Blida, il nous parut las.

«Alors, Me, les grandes chaleurs ont laissé de sérieuses traces, sur votre beau visage, ou bien est-ce, une dure demi-journée qui vous a aplati la face?» Souriant, et beau joueur, comme d'habitude, le vieux, mais constamment solide et portant très bien sur ses jambes, bâtonnier de la ville «des Roses» nous répondit d'un trait, qu'il venait du tribunal de Cherchell (cour de Tipaza), où il avait défendu un dossier civil.

La traversée a été bonne, sauf qu'une chaleur torride, appuyée d'une insupportable humidité, m'ont beaucoup affecté et éreinté! Mais, la journée n'est pas malheureusement terminée. Il va falloir que je me paie le tronçon Blida/Boufarik, où je dois défendre un dossier où deux garçons sont salement impliqués de «coups et blessures sur ascendants!»

Mais, ce qui me fait énormément plaisir, c'est que je me rends dans une localité qui m'est très chère, où je vais me remémorer mon défunt confrère et ami d'enfance, Me Hadj Rachid Morsli, qu'Allah aie pitié de son âme! Il y a aussi, mon autre défunt confrère, Me Abdallah Benarbia, qui nous manque aussi!» Puis, le bâtonnier de Blida se retira à l'ombre pour évoquer, avec beaucoup de peine, les avocats et magistrats, avec qui il eut à croiser le fer à la barre, démocratiquement, malgré le poids des «interdits «de l'époque, et je dirais même, des «époques», surtout à Blida, une grande ville, aux multiples et supers problèmes!