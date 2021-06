Rencontré dans la «ville des Roses», au lendemain de l'éclatante victoire du Onze national de l'important très chaud match - amical - de préparation, contre son homologue, frère et voisin de la Tunisie soeur,

Me Mustapha-Farouk Ksentini, l'ex-bâtonnier de Blida était visiblement heureux de la manière et du résultat obtenu, parce que la vie est ainsi faite, comme la barre: l'occuper pour vaincre! Oui,

Me Ksentini entre dans une salle d'audience pour gagner la partie qui l'oppose souvent au ministère public. Se voulant être l'égal en tout, devant le juge du siège, l'avocat se comporte comme sur un terrain de foot, frais, dispos, bien outillé pour contrer l'adversaire, animé d'une foi sans pareille, en excellente condition physique, voire mentale, et prêt à contrer toutes les ficelles qu'utilisera probablement l'adversaire de la journée. Il lui est arrivé de trouver une astuce à la dernière minute pour sortir son client du bourbier dans lequel, il s'y est installé! Nous nous rappelons que face au redoutable Amar Benkharchi, l'ex-président de la première chambre correctionnelle d'Alger, le rusé bâtonnier de Blida bluffa carrément le trio de magistrats qui manquait alors d'expérience, tant la pression pesait sur leur conscience, qu'il finit par avoir finalement, gain de cause.

En effet, ayant deviné par expérience qu'un magistrat, ne pouvait avoir devant lui, un témoin résident aux fins fonds de la planète, il proposa un cinquième renvoi de l'affaire du jour, ayant trait à une escroquerie qui ne disait pas son nom, jusqu'à l'arrivée de Rachid M. le fameux témoin d'un dossier qui ne valait pas la peine qu'on perdit un précieux temps! Résultat des courses: le verdict fut prononcé en faveur du prévenu que le tribunal avait débouté!

Aujourd'hui, il attend patiemment que son client Djamel Ould Abbès, l'ex-ministre et ex-SG du parti FLN passe pour sortir de sa gibecière les ingrédients nécessaires à la défense d'Ould Abbès! Il est comme cela, le bâtonnier!

On le prend comme il est ou on laisse tomber, même s'il frappe à la porte de ses 80 ans! Il est de la trempe des feus Bentoumi, Khellili, Hamani, Benarbia, Hacène, Brahimi, Benzine, Djediat, Médioni, Zerdani, Selini, Baghdadi, feus Benouaret, Foudil Benaki et autres Bouamama!