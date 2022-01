Me Abdelaziz Charfouh se morfond, derrière ses plus de 70 piges, pour ne pas être aux avant- postes des grèves successives, qui ont paralysé une partie de la justice, ou du moins des audiences tronquées, et surtout des détenus libérables qui ont vu leurs jugements renvoyés, faute de défenseurs susceptibles de les libérer! Motivé à l'extrême, le vieil avocat a un douloureux problème de santé qui le ligote, en plus de l'âge avancé.

Il traîne un autre souci, qui le pousse à l'hospitalisation au Cnms de Clairval-Chevalley (Alger), pour y être opéré d'urgence!

D'autres, tel Me Sassi, tentent de rassurer leur vieil ami et confrère, en attendant le rendez- vous de l'opération!

Il remercie au passage ses confrères, qui, mis au courant de son état de santé, ont exprimé de suite, le voeu de voir le bon vieux confrère se remettre de son bobo, et revenir au sein de la profession, une fois rétabli, retrouvant sa verve habituelle au sein des conseils, Le vieux conseil remercie au passage, pour leur compassion, ses confrères de Me Adlane Sassi à Me Saddek Chaib en passant par Me Nora Ould El Hocine, et Me Mounira Djerboua!

«Je remercie aussi Me Arezki Ramdani, Me Tahar Khiar, Kamel Allag, Tameur-Abdelhafid Màaskri, Guenane et Ahmed Dehim, qui ne voulaient pas, au début de l'été, que je m'installe à Sétif».