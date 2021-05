Le service de pédiatrie du Centre hospitalo-universitaire Nédir Mohamed de Tizi Ouzou vit au rythme d'un malaise qui risque de dégénérer en un conflit qui paralysera son activité. La surcharge de travail qui affecte le corps des médecins est à l'origine d'une colère qui couve actuellement, mais qui se dirige droit vers des actions de protestation telles que les sit-in ou éventuellement des débrayages. Selon le docteur Bensaâdi, chef de service de pédiatrie, le système de garde par la direction, alors que la tâche est de son ressort, affecte son effectif de médecins qui se retrouvent contraints d'assurer les gardes du service de pédiatrie et du service de néonatologie. Une pression supplémentaire qui vient se rajouter à celle que les médecins vivent déjà depuis l'apparition de la pandémie de Covid-19. Le docteur Bensaâdi évoque des pressions exercées sur elle de la part du directeur du CHU qui envoie des mises en demeure afin de procéder à l'affectation des médecins du service de pédiatrie pour assurer les gardes du service de néonatologie. L'oratrice explique que ce dernier procède par réquisitions, à la désignation des médecins pour des gardes dans un autre service. Par ailleurs, le docteur susnommé fait état de harcèlement exercé sur sa personne ainsi que sur son personnel, précisant que le service n'a même pas été doté de moyens de protection suffisants contre le virus Covid-19 malgré les demandes adressées à la direction générale. Dans une lettre au ministre de la Santé, le docteur Bensaâdi déplore le fait que «les assistants sont exclusivement et injustement destinataires de réquisitions pour assurer la garde dans les deux services sans, à aucun moment, impliquer les quatre pédiatres exerçant au service de néonatologie, réquisitions qui sont préétablies selon la liste de garde qu'ils ont refusé de signer». Aussi, pour entendre la deuxième partie, mise en cause par le personnel du service de pédiatrie, par la voix de la chef de service, nous nous sommes adressés à la direction générale où l'on nous a expliqué que les listes de garde sont du ressort du docteur Nemmar qui nous a reçus dans son bureau. Notre interlocuteur a expliqué que les listes communes de garde existent depuis 2014. C'est un moyen de diminuer la charge sur les médecins du service de néonatologie qui sont moins nombreux que ceux du service de pédiatrie. Questionné sur le harcèlement dont se plaint le personnel du service de pédiatrie, à sa tête le docteur Bensaâdi, notre interlocuteur explique qu'il n'y a aucun harcèlement car les listes communes sont établies dans l'intérêt des travailleurs.

Enfin, notons que le service de néonatologie, selon celui-ci, devrait être érigé, selon les normes, à proximité d'un service comme la clinique Mère-enfant Tassadit Sbihi. En 2014, date de la création de ce service, la direction du CHU écrivait au ministre de la Santé que «l'unité de néonatologie, domiciliée au sein du service de pédiatrie, ne peut pas être érigée en service, car elle ne répond pas aux normes minimales, conformément au décret 05 de novembre 2005 relatif à l'organisation et à l'exercice de la périnatalité et de la néonatologie et ce dernier n'est pas contigu au service de gynécologie-obstétrique à son tour situé à quatre km, sis unité Bellaoua». ce qui donne à conclure que la solution revient au ministère de la Santé qui est seul à même de répondre au manque de médecins au niveau du service de néonatologie ou carrément délocaliser ce dernier vers des structures plus proches des unités spécialisées comme Sbihi ou le service de gynécologie de Belloua.