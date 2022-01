Le docteur en droit, Ahmed Maàchou, est un beau et élégant jeune juge, président de la section foncier du tribunal de Dar El Beïda (cour d'Alger), que nous avons croisé devant le bureau du président du tribunal, pour une concertation autour d'un point de droit, car Liès Benmissiya, le président est un magistrat de dialogue qui adore débattre avec les jeunes collègues, des os rencontrés ça et là, à travers les sujets abordés au cours des audiences, surtout celles consacrées au civil, tels le foncier, le commercial, le statut personnel, le maritime, etc.

Le jeune Ahmed Maàchou, l'enfant de la wilaya d'Aïn Defla, n'a rien à voir avec le longiligne et sympathique, Me Kamel Maàchou, l'avocat d'Alger, natif de la 15ème wilaya du pays.

Ahmed Maàchou, le très beau magistrat, est même le cadet du grand conseil au charmant bouc, à l'éternel sourire même lorsqu'il est en pleine ire contre les pratiques de la chancellerie, surtout qu'il est le président d'une association de jeunes avocats, qui fera parler d'elle, sous peu!