Il y a quelques années, Me Mehdi Nouas, alors jeune et bouillonnant conseil de la sympathique Koléa, la «haute», (cour de Tipaza) défendait un prévenu dont le dossier avait effectué un long séjour au Val d'Hydra, et précisément au siège de la Cour suprême. Me Nouas fit les démarches nécessaires et le dossier fut alors renvoyé à la cour d'Alger pour un vice de forme avec la mention de «casse et renvoie». Le procès se tint à la première chambre correctionnelle qui était réputée comme le chêne qui plie, mais ne rompt jamais! Ce qui rassura un tant soi peu, le défenseur de Koléa lequel se démena tel un diablotin et obtint une décision potable puisque le client était alors, libre. Mais surpris: à la fin de la lecture du verdict, une voix, sortie on ne sait d'où, ordonna: «Prévenu, vous restez en taule! Vous devez terminer la peine de trois ans ferme!» Mais alors que le pauvre détenu était content de rentrer chez lui, un «idiot-écervelé» estima que la peine serait «double» car, il devra rester en prison trois ans supplémentaires, on ne saura jamais pourquoi! Normalement, il a purgé la peine infligée aujourd'hui! Et alors que se passe-t-il? D'abord éberlué, le jeune avocat réfléchit cinq bonnes minutes puis décida d'emprunter les voies légales pour assister son malheureux client. Au bord de la colère, Me Nouas décida donc de demander audience au procureur général d'Alger, qui n'était autre que... Belgacem Zeghmati lequel écouta le jeune conseil, et passa à l'acte immédiatement, car il s'agissait avant tout de respect de la loi, de la liberté des gens et de l'honneur de la justice. Le jour même, le pauvre détenu était libéré, avec du retard, mais libéré tout de même. La satisfaction du travail accompli, dans la gibecière, Me Nouas rentra tard chez lui raconter les péripéties de ce dossier à son valeureux père, Me Redouane Nouas qui le félicita en lui faisant comprendre que l'avocat est et restera le partenaire privilégié de la justice laquelle ne saurait se passer de telles aides. Une semaine plus tard, Si Belgacem était relevé de ses fonctions, qui sont demeurées intactes, au lendemain de l'avènement du «sursaut hirakien authentique» du 22 février 2019, soit à peu près, quatre longues années, de traversée du désert!