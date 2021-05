À la veille de l'Aïd El Fitr, les villages s'animent au rythme des rites anciens. Timechret, circoncisions collectives des enfants et volontariats de nettoyage sont les activités signalées à travers plusieurs localités de la wilaya de Tizi Ouzou. Ces pratiques, jadis très répandues, reviennent avec force. Elles sont remises au goût du jour par des jeunes. Ce qui augure d'une renaissance de l'authenticité des villages de la Kabylie dans toute leur splendeur.

C'est dans les localités de Fréha, une trentaine de kilomètres au nord-est du chef-lieu de la wilaya que les initiatives ont commencé. Plus de 40 enfants issus de plusieurs villages ont été pris en charge totalement par l'association Thafath Imaghvan en collaboration avec l'association Ixulaf n tTudert et association Thafath Ussirem Kahra. La circoncision collective est un rituel ancien destiné à aider les familles dans cette optique. Les moyens financiers, matériels et sanitaires sont ainsi pris en charge par les associations caritatives comme aux temps anciens où ces frais etaient pris en charge par le village. L'ambiance était très chaleureuse et surtout festive durant deux soirées du week-end passé avec notamment le rythme du mois de Ramadhan.

Non loin de Fréha, à Ouaguenoun plus exactement, l'association culturelle Ineghman du village Ikhelouiene situé dans la commune d'Aït Aïssa Mimoun a organisé, ce week-end une cérémonie de circoncision collective au profit des enfants du village dans une grande ambiance à l'occasion du 27e jour de Ramadhan. L'opération s'est déroulée dans une belle ambiance festive au niveau de l‘école primaire du village. À noter, par ailleurs que les villageois ont pris en considération les mesures sanitaires induites par la Covid-19 en procédant au déplacement des enfants vers la structure sanitaire un par un pour permettre le respect de la distanciation sociale.

Parallèlement, à ce rituel inévitable pour les parents et les enfants, d'autres villages ont également organisé «Timechret» (rituel de partage de viande) à l'occasion du 27ème jour du mois de Ramadhan. C'est en effet le cas du village Tala Amara centre dans la commune de Tizi Rached qui a marqué cette date importante du mois sacré en organisant «Timechret» dans une belle ambiance. Malgré la soif et la faim, les jeunes surtout, ont assuré le travail dès l‘aube. Cette pratique assure l'équité entre les villageois qui mangent le même plat pour au moins une soirée.

Enfin, une autre pratique largement répandue a été ob-servée ce week-end, à travers plusieurs villages. Les volontariats pour des travaux d'intérêt commun ont marqué ce week-end à travers les localités à l'instar du village Ighil Aouene, dans la commune de Maâtkas où a eu lieu avant-hier, ven-dredi, un grand volontariat pour l'entretien des routes et de la place du village. Aussi, en plus de la nature qui a doté les villages de Kabylie d'une magnifique splendeur, la tradition leur procure civisme et solidarité.