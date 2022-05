Le temps des grands juges du siège est-il en voie d'extension? Apparemment oui, lorsqu'on assiste, dans des juridictions situées hors de la capitale, à des audiences pénales, surtout, animées par des juges du siège, qui manquent visiblement de tact, de psychologie et même de doigté. Le manque d'expérience n'explique pas tout. Il faut vite préciser, qu'un magistrat doit être cultivé afin de dominer de bout en bout, ses audiences. À titre d'exemple, citons Mehdi Kouchih, actuellement conseiller à la Cour suprême, où il doit certainement se plaire car, maîtrisant son métier. Alors qu'il présidait les nombreuses audiences correctionnelles du tribunal de Cheraga qui dépendait à l'époque, de l'immense cour de «la ville des Roses», il entendait un récidiviste en matière de trafic de came, aux environs de minuit passé, quand tout à coup, le détenu entra dans le jardin interdit du garnement effronté, en s'amusant carrément avec le juge qui aurait pu être son papa. De mots simples, il passera au «jeu de mots», pour atterrir rapidement et simplement au «jeu de maux»! Le magistrat avala la 1ère couleuvre, sans broncher, car Abdallah. G. l'inculpé de 32 ans, avait troué «le mur du son» en articulant sans honte toute bue: «M. le président, vous n'allez tout de même pas nier avoir au moins, une seule fois «sniffé» de la poudre blanche?» Alors, là, mes amis, de la glace en boule s'abattit sur la salle d'audience, et une terrible gêne enveloppa le procureur, qui ne pouvait tout de même pas prendre la place du détendeur de la police de l'audience! Kouchih leva la tête, bien en vue devant l'assistance, regarda particulièrement l'inculpé qui venait d'outrager le juge du siège, afficha un sourire carnassier «noir», avant de déballer un mini paragraphe où les menaçantes paroles énoncées en direction du fautif, étaient légion. Il dit entre autres, cette significative phrase qui en disait long sur la capacité du président, à sévir contre le détenu qui risquait, il est bon de le signaler, un sec et bon emprisonnement ferme d'au moins, 20 ans: «Ecoutez, inculpé! Vous n'êtes pas en position de négocier quoi que ce soit! Votre avenir immédiat sera connu après la mise en examen de votre affaire! Mais je peux vous assurer que si vous ne retirez pas maintenant, les propos outrageants que vous venez de prononcez contre le tribunal, vous serez à la merci d'un simple coup de stylo, qui vous enverra loin d'ici, et pour bien longtemps; je peux vous le certifier! L'assistance était suspendue, le souffle coupé, comme si elle s'attendait à une grosse annonce aux graves conséquences! Le détenu se leva, sans un mot, et éclata en sanglots: «Je n'avais nullement l'intention de vous outrager! J'ai voulu faire l'intéressant. Je m'excuse, mille fois!». Kouchih, le juge hocha la tête et annonça, dans une salle tétanisée, la mise en examen du dossier sous huitaine!