Nadia Amirouche était très bien dans sa peau de magistrate du siège à Hussein Dey, puis à la cour d'Alger!

Elle a compris très tôt les mécanismes, et les rouages de la magistrature qu'elle sert depuis un bon bout de temps.

Elle sert dans la sérénité et la joie de travailler au milieu d'un...milieu très intéressant du point de vue, du justiciable avide de voir nos magistrats, rendre justice dans les règles de l'art.

Elle ressemble beaucoup à son ainée, et de très près, Saloua Makhloufi-Derbouchi, avec en moins la «féroce répression» dans l'application stricte de la loi, et à l'autre ancienne juge de fer, Karima Mégari (à qui nous lançons, à travers cet espace, un coucou). Elle fait actuellement, les beaux jours de la Cur suprême dans ses spécialités: les finances et le pénal!

Quant à Nadia Amirouche, elle à toujours su, s'y prendre avec les inculpés, qui la jouent n'importe comment, pourvu de déstabiliser la présidente, et donc de l'éloigner de l'objectif du jour: le jugement serein

et normal!

C'est ainsi, que durant le procès d'un auteur de violation de domicile par un teenager aimant les films de hold-up, elle s'aperçut que l'inculpé lui faisait répéter les questions, jouant à l'inculpé, à l'oreille lourde. Elle répéta encore une fois la question en n élevant pas la voix.

«Dites au tribunal ce que vous faisiez dans le domicile de Aïssa. O.

Le propriétaire qui venait d'entrer chez lui!».

Pris de court, par cette inattendue question, le détenu perdit le nord et balbutia, gêné comme jamais il ne le fut.

«C'est bon, nous avons compris!» dit encore une fois la présidente qui continuera son procès, comme elle l' avait débuté. En articulant sa sentencieuse décision, Amirouche voulait signifier que lorsqu'on se défend, il n'était pas nécessaire pour la victime ou même, l'inculpé, de s'étaler sur des faits inexistants, pas vérifiés ou récoltés autour de simples suppositions!