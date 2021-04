Ce n'est pas par gâterie ou simple caprice, nous nous plaisons à tirer à vue, chaque fois qu'un manquement ou raté que des décideurs au niveau des juridictions effectuent! Il s'agit des droits de victimes qui ont couru dans tous les sens pour recouvrer leurs biens spoliés par des tours de passe-passe de sinistres sieurs, des étrangers, par-dessus le marché! La fin du mois de mars 2021, trois frères qui avaient loué un espace à un étranger, qui a, entre- temps, fait fortune à Hussein Dey (Alger) avant de voir plus grand, de vider les lieux, et de louer sur les hauteurs, à Dély Ibrahim (Alger) cette affaire qui aurait été vite gagnée, n'était-ce ce maudit coronavirus «Covid 19 », furent surpris par la tournure des évènements qui prirent une autre dimension. « Cet ‘‘étrange'' étranger qui venait de nous remettre les clés, les propriétaires légitimes, n'a pas cru utile, de demander aux nombreux sous- locataires de vider les lieux. C'était sans compter sur la cupidité qui ronge de pseudo-commerçants sans registres du commerce, occupant sans honte bue, des lieux ne leur appartenant pas», confie Nassim N. Une des trois victimes qui croisent les doigts pour ne pas passer un amer Ramadhan, courant d'un service à un autre, en vue de récupérer son bien! «La crise sanitaire n'a pas été créée pour nous barrer le chemin de la récupération de notre bien! En procédant ainsi, ce frère-arabe a créé une situation où l'imbroglio est venu créer une situation infernale, pour nous, qui sommes tombés dans le piège de la note envoyée par le ministère de la Justice interdisant d'expulser des locataires en ces temps de crise sanitaire!» Le tournis a entrepris de démolir le mental des frères propriétaires qui, «forts de l'appui indirect de la justice, via l'apport de l'huissière de justice et des gars du XIV ème de la Dgsn, avions réussi, à débarrasser les lieux, des deux groupes électrogènes, et reprendre la main sur un morceau de notre bien, mais c'est insuffisant!» Une première étape qui voit la force rester à la loi!