La construction de la Nouvelle Algérie n'incombe pas uniquement au président Tebboune. C'est en ces termes clairs que Aïssa Belakhdar, conseiller chargé des zaouïas et des associations religieuses auprès du chef de l'Etat, a appelé les Algériens à prendre part au projet de l'édification du pays. Lors d'une rencontre avec des imams et des cheikhs de zaouïas et des élèves d'écoles coraniques dans la wilaya de Chlef, Belakhdar a insisté sur la conjugaison des efforts de toutes les catégories et institutions pour le parachèvement de l'édification de la Nouvelle Algérie. «L'édification de la Nouvelle Algérie n'est pas l'apanage du président de la République ou d'un groupe d'institutions étatiques (...) La Nouvelle Algérie est une opportunité pour chaque Algérien et l'étape actuelle nécessite la conjugaison des efforts de tout un chacun», a soutenu le conseiller non sans ajouter «la Nouvelle Algérie a émergé sans qu'aucune goutte de sang ne soit versée, et ce, à la faveur de l'élan solidaire de son peuple contre la corruption. Un élan qui a contribué à la réforme du pays et au renouvellement de la plus haute institution: la Présidence». Le conseiller a rappelé que le président de la République a entamé l'édification des institutions consultatives démocratiques par la révision de la Constitution et la consécration des droits et l'amendement de la loi électorale dans un souci de réforme, soulignant que «le peuple algérien a approuvé et plébiscité ces réformes, mettant ainsi en échec toutes les tentatives hostiles des ennemis du pays». Belakhdar a, par ailleurs, mis en exergue l'intérêt que le président Tebboune attache aux zaouïas et aux écoles coraniques compte tenu de leur rôle fondamental dans la préservation de la mémoire et le renforcement de l'unité nationale. Il a, à cet égard, appelé à «réhabiliter les zaouïas et à mettre plus en avant les parcours et les itinéraires des érudits tels que Sidi Boumediène El Ghouth, Ahmed Tidjani et Sidi Abderrahmane At-Thaâlibi afin que les jeunes puissent s'armer de la somme des savoirs et des connaissances que ces savants ont légués au service de la mémoire et de la référence religieuse et culturelle et avoir ainsi les moyens de contrecarrer toute velléité d'altération et de remise en question de notre histoire». Le conseiller du président, qui a choisi ce mois sacré pour prendre son bâton de pèlerin et rencontrer les différents cheikhs de zaouïas avait d'ailleurs, la veille, dans un iftar à Aïn Defla, évoqué le rôle important joué par les ouléma dans la préservation de l'identité du pays. «Nous ne pouvons prétendre faire preuve de fidélité à nos glorieux aïeux que si nous nous nous montrons fidèles aux martyrs qui se sont sacrifiés pour le pays ainsi qu'aux ouléma s'étant investis dans le combat visant la préservation de son identité lors de la présence coloniale», avait souligné Belakhdar avant de s'étaler longuement sur les tentatives de christianisation menées par les religieux français durant la colonisation. La tournée du conseiller du président a un objectif bien précis. Ce dernier cherche à renforcer la cohésion et l'unité nationale et insiste auprès des zaouïas et associations religieuses afin que «dans cette conjoncture particulièrement sensible, l'intérêt suprême du pays doit être mis au-dessus de toute autre considération, et il appartient à tout un chacun de se donner à fond pour que cet objectif ne constitue pas une simple vue de l'esprit», rappelle à chaque fois Belakhdar.