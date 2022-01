Les éléments de la brigade territoriale de Séraidi, ont mis fin à l'activité d'une bande de voleurs de câbles en cuivre, apprend-on de source sécuritaire. Selon notre source, l'implication citoyenne et la dénonciation via le numéro vert 10 55, ont amplement contribué dans la neutralisation de ce réseau, dénoncé par un citoyen. Au terme de l'appel reçu par les services de la Gendarmerie nationale de la commune de Séraidi, il a été indiqué la présence suspecte d'une camionnette, avec à son bord 3 individus, stationnant sur la RN 16, reliant les communes de Séraidi et d'Annaba.

Les trois personnes creusaient au bord de la route, juste à l'emplacement des câbles de l'éclairage public, afin de voler les câbles de cuivre. Aussitôt des investigations ont été engagées par les services de sécurité, aboutissant à l'identification des auteurs, nous dit-on. Le plan mis en place par les éléments de la brigade territoriale de la gendarmerie, a donné lieu à l'arrestation de trois personnes et la découverte, ainsi que la saisie de la camionnette, contenant des outils, à savoir des pelles, des haches et des pinces à couper. Des moyens que les trois prévenus utilisaient pour creuser et couper les câbles en cuivre. Conduits au siège de la brigade de la gendarmerie, pour un complément d'enquête, les trois prévenus n'ont fourni aucune justification objective quant à leur présence dans cette zone, ainsi qu'à leur possession de tels équipements. À l'issue de l'enquête, un dossier juridique a été établi, sur les faits et les circonstances, de cette affaire, impliquant les trois individus. Ces derniers, âgés de 30 à 40 ans et originaires d'Annaba, seront déférés aujourd'hui, par- devant le juge d' instruction, près le tribunal d'Annaba, a conclu la même source. Par ailleurs, il est à noter que, après une belle accalmie, le vol des câbles en cuivre est revenue en force dans la wilaya d'Annaba. Plusieurs actes criminels du même genre, ont été enregistrés dans plusieurs cités dans plusieurs communes de la wilaya d'Annaba où, des vols en série ont été signalés. Des actes criminels, dont les pertes financières qui impactent directement, le Trésor public qui devra subir, le financement de la réhabilitation des lignes de l'éclairage public.