La tendance est de plus en plus visible à travers la wilaya de Tizi Ouzou. L'Iftar en groupe ou en famille en plus des actions de solidarité du jour et des volontariats de nettoyage en attendant l'appel à la rupture du jeûne. Les gens s'affairent comme ils peuvent pour se rendre utiles en ces journées bénies du mois de Ramadhan. Ce week-end, l'exemple est venu du grand village Souk El Tenine, situé dans la daïra de Maâtkas, une trentaine de kilomètres au sud du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou. Un bel exemple du vivre-ensemble que les jeunes de la localité ont organisé grâce aux dons des villageois et surtout de leur collaboration collective durant plusieurs jours.

En effet, ce jeudi, un grand banquet ou dîner collectif a été organisé à la place du village, à l'heure de l'Iftar. Une belle ambiance empreinte de fraternité, de solidarité et surtout de partage. Les jeunes ont aménagé la place avec des centaines de chaises entourant des rangées de tables. Le banquet a réuni les personnes de toutes les catégories d'âge. Réunies sur place, un peu avant la rupture du jeûne, des centaines de personnes ont ainsi tenu à partager une chorba ensemble. Pauvres et riches, grands et petits, se sont réunis autour d'une table pour discuter et dîner comme dans une grande famille.

Cette action a, doit-on le noter, été bien accueillie par les villageois qui ont spontanément adhéré. Les jeunes ont pris part aux préparatifs par le travail alors que les vieux supervisaient le travail en prodiguant des conseils. La quête a été assurée par d'autres groupes qui ont fait la tournée du village et qui ont, à l'évidence, réussi à réunir les sommes nécessaires pour l'achat de la nourriture alors que d'autres commerçants ont carrément offert des quantités de marchandises pour la circonstance. Au jour ‘J', tout était fin prêt et il ne restait plus qu'à passer à la cuisine, elle également assurée par des jeunes volontaires. Des jeunes qui poursuivront le service après la rupture du jeûne en servant les présents jusqu'à tard dans la soirée. En fait, ce genre d'actions qui intervient généralement en soirée est précédé par d'autres durant la journée. Des associations et des comités de villages s'organisent pour des distributions de produits de large consommation aux familles nécessiteuses. D'autres s'organisent pour des volontariats de travaux d'embellissement des villages. A Agouni Oufekous, les villageois se sont rassemblés vendredi devant l'école du village pour des travaux divers. Durant ce volontariat auquel ont pris part les jeunes de la localité, l'école et son environnement ont été embellis par des travaux de peinture, de désherbage. De leur côté, les membres de l'association culturelle Tafat Ussirem du village Ath Arif dans la commune de Tirmitine ont distribué ce week-end plus de 300 couffins alimentaires au profit des familles nécessiteuses. L'opération à laquelle ont adhéré les villageois a mobilisé les jeunes et les moins jeunes.