Les traditions des villageois de Kabylie se perpétuent continuellement. Dans les moments difficiles, les villages se concertent et tentent souvent de trouver des solutions à leurs problèmes communs. Cela date depuis la nuit des temps.

Outre le sacrifice collectif, qui permet à tout un chacun riche ou pauvres de célébrer les événements religieux dans les meilleures conditions, d'autres actions, toutes aussi honorables, sont entreprises par les villageois dirigés par les comités de villages.

La saison d'été approche à grands pas. La pénurie d'eau potable s'invitera à coup sûr devant le déficit de la pluviométrie de mise ces derniers mois comme l'attestent ces barrages restés à moitié pleins. En prévision de la saison d'été, et pour faire face à ce stress hydrique, les villageois de Semaoun ont réalisé deux forages et quatre fontaines. L'eau étant la vie, on ne peut guère s'en passer. Il faut donc la trouver là où elle se trouve. Après plusieurs séances de concertation et des réunions marathoniennes, les villageois de Semaoun sont parvenus à une décision qui consiste à creuser deux forages et réhabiliter quatre fontaines. Suivant une démarche mûrement réfléchie, les habitants de se village ont commencé par toucher les jeunes du village qui sont en mesure d'aider financièrement à la concrétisation du projet.

Les autres ont fourni leurs bras. Sans dévoiler le coût du projet, les responsables du comité du village se sont félicités avant-hier de la réussite de l'entreprise en organisant un couscous au profit de tout le village, histoire de célébrer la concrétisation d'un projet qui, a priori, paraissait difficile, mais grâce à la volonté des uns et des autres et leur détermination, l'objectif est atteint et dans les délais souhaités. Il va profiter à tout le monde.

Deux forages et quatre fontaines de quoi étancher la soif des villageois, qui, l'été dernier avaient souffert d'une longue pénurie d'eau potable. Cet été il n'en sera pas de même.

Le compter sur soi a fini par payer et le liquide précieux est là pour un été arrosé.

Si cette réputation d'entraide et de solidarité ne date pas d'aujourd'hui, ces dernières années, elle a été quelque peu mise de côté avec cette tendance de compter sur les pouvoirs publics concernant tout ce qui est en lien avec le cadre de vie.

La crise financière étant là, les villageois constataient impuissamment la dégradation de leur cadre de vie avant de se rappeler les valeurs qui ont toujours distingué la Kabylie. D'où ce retour aux sources, oh combien précieux.

L'action des villageois de Semaoun est un exemple à suivre pour une vie communautaire meilleure et surtout solidaire. Une réalisation qui fait honneur aux villageois. Elle vient rappeler à tous les autres villageois qu'il est parfois nécessaire de retrousser les manches pour sortir des difficultés du quotidien.

À Semaoun, on en est fier.