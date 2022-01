Un jeune avocat au petit gabarit, mais ô combien impressionnant, est religieusement prié par le juge de plaider juste après le réquisitoire du procureur de la République qui n'a pas été plutôt tendre, en n'y allant pas avec le dos de la cuillère, en touchant à l'essentiel. Le jeune plaideur s'avança alors, vers le pupitre et commença par le murmure d'un verset du Saint Coran, comme s'il était poussé par une force bénigne, à parler. Le magistrat le laisse faire jusqu'au moment où le jeune conseil aborde certaines puissantes recommandations d'Allah, et alors là, le président de chambre, rappelle poliment le défenseur en ces termes:

«Me, je vous en prie! Vous évoquez Allah, le Tout- Puissant dans une grande affaire de détournement de fonds publics, avec, en plus de graves menaces à l'encontre du brave comptable qui a découvert le pot-aux -roses. Deux délits, qui, s'ils étaient commis durant l'an III de l'Hégire, auraient comme verdict, soit la peine de mort, soit l'amputation des membres supérieurs! Allah est évoqué dans d'autres circonstances. Le tribunal aurait été d'accord si vous aviez achevé votre intervention par un verset, appelant à l'indulgence du tribunal qui aurait pu faire appel à la clémence d'Allah, pour punir uniquement selon la loi, notre loi, celle des humains!» Un silence accueillit l'apostrophe du juge qui demanda à l'inexpérimenté conseil d' achever son intervention. Le jeune plaideur reprit depuis le début sa plaidoirie, comme si la juge n'avait fait aucune remarque, soulevant un brouhaha dans la salle que chacun interpréta à sa manière. Le fait est que le magistrat a montré que la police de l'audience lui appartenait, mais le jeune conseil, a démontré lui aussi que l'avocat était libre de plaider comme il l'entendait! On lui a appris à dire les choses telles qu'elles sont: un point à la ligne! Pour un début, jeune homme, c'est réussi! La bonne pâte existe, il reste seulement à savoir la pétrir! Et cet avocat n'était pas d'Alger, mais venu d'une cour de la seconde couronne de la capitale! Comme quoi, dans ce cas précisément, la cour d'Alger est une cour de justice, comme toutes les autres!