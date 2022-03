La reprise chaque dimanche matin à la cour d'Alger, depuis maintenent plus de deux mois, date de la rumeur d'une grève «sauvage» de certains magistrats, empêtrés dans la propagande des réseaux sociaux et le silence compréhensible de la chancellerie! Pourtant, à chaque aurore de la nouvelle semaine, il n'est montré aucun signe d'un quelconque mouvement de magistrats boudeurs, ou de «volontaires» porteurs du flambeau d'un début d'une grève des magistrats. Oh, oui, il y a bien des jeunes portés par une folle envie de sortir du marasme (le mot est de certains magistrats et magistrates, écoeurés par le statu quo de la profession, qui dégringole, selon des magistrats à qui on avait promis le lancement des bases de l'indépendance de la justice en 2 00O, en 2 003 et en 2 012, vainement! «Nous en avons marre des promesses non tenues par le pouvoir, et le ministère de la Justice, pris lui-même dans l'engrenage, du tourbillon de ces fausses promesses, lancées à la hussarde, par tous les régimes qui se sont succédé, sauf la prometteuse embellie qui eut lieu comme un feu de paille, par Ali Benflis, alors ministre de la Justice, garde des Ssceaux, sous l'ère de feu le président de la république, Chadli Bendjedid!» lance un procureur général-adjoint, exerçant à l'Est, mais résidant dans la capitale. Cependant, il y a des magistrats conscients que les choses ne sont pas toujours ce que l'on croit! «On ne peut pas, et Abderrachid Tabi, le ministre de la Justice, garde des Sceaux la sait mieux que quiconque, que cette opération relève du domaine de l'impossible, qu'on ne pourra jamais décréter comme «ça»! La fameuse «indépendance de la justice» qui reste un éventail de réflexion, de formation avant de pénétrer dans ses entrailles, demeure une action trop sérieuse pour s'en servir sans peser les conséquences!».