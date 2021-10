Pas moins de 1 161 unités réparties entre le site des 2000 logements Aadl, pour les 759 logements Ozka et le site des 1 026 pour les 402, sis à la nouvelle ville de Draa Errich (Annaba), ne seront pas remises à leurs souscripteurs comme prévu. À priori, ni le wali d'Annaba, et encore moins le DG de l'Aadl, ne sont en mesure d'obliger les chargés de ces projets, de s'inscrire dans la démarche du respect des délais de réalisation et d'attribution. En témoigne cet autre report, notamment pour les souscripteurs au quota des 759 unités dites Ozka et ceux des 402 sur le site des 1 161. Après un sentiment de soulagement éprouvé suite à la visite du premier responsable du département de l'Aadl, Faycel Zitouni, les souscripteurs infortunés à cette formule de la discorde, se sont retrouvés à la case départ. L'attente et rien que l'attente, au bout de beaucoup de promesses non tenues et d'instructions non respectées. Une équation dénotant d'une défaillance dans la gestion de ce segment de l'habitat à Annaba, où la consternation et la désolation ont cédé la place à la grogne alimentée par le malaise de milliers de souscripteurs. Un sentiment qui, jusqu'à la mise sous presse, ne s'est pas manifesté et dont les risques sont à prendre au sérieux.

En effet, chez certains souscripteurs, la tension était palpable. Nos interlocuteurs se sont interrogés sur les raisons du report, qui, selon certains autres interlocuteurs, serait en lien avec les travaux du même type, sur d'autres sites, dans d'autres pôles urbains, comme El Guentra et El Kalitoussa entre autres, nous dit-on. Car, convient-il de le souligner, le nombre des unités devant être attribuées, sera de plus de 3000, réparties entre la nouvelle-ville, Kalitoussa et El Guentra. Bien entendu, les bénéficiaires n'auront droit, comme à chaque fois, qu'à des attestations d'affectation, puisque plusieurs quotas retenus pour leur distribution n'ont pas encore été achevés et ne le seront pas de si tôt.

C'est là, la situation prévalant pour ces logements relevant du programme Aadl 2013 et bien d'autres formules de divers segments à Annaba, où l'habitat accuse les situations les plus désolantes en matière de respect de délais de réalisation. Bien que les autorités locales de la wilaya d'Annaba, ne ménagent pas d'efforts pour booster les différents projets de réalisation à Annaba, notamment dans le secteur de l'habitat, la situation reste inchangée. C'est pour dire que, par moment, la présence du premier responsable est nécessaire, comme c'est le cas dans cette situation, où la présence de Tarek Belaribi, ministre de l'Habitat, est plus qu'impérative, afin de remettre les pendules à l'heure, dans ce secteur sujet à tous les dysfonctionnements.