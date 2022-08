Les trotteurs sur les toits ont eu la lumineuse idée de s'attaquer à un hangar, non pas pour passer par la porte extérieure, mais par le haut. Mal leur en prit, ils ont oublié le bruit des pas sur les tuiles, déjà mal placées, par l'érosion, le soleil et autres faits naturels, qui font que quelques décennies plus tard, les toits ne font plus l'unanimité quant à leur solidité! Ainsi, en pensant, déplacer et dégager quelques tuiles, les trois voleurs n'ont vu que le bout de leur nez! Il est vrai que le hangar en question, était situé à la sortie de la ville, mais, il y a avait des voisins qui animaient quelque peu les lieux. Les magistrats, eux, prennent bien soin d'appliquer la loi, chaque fois qu'un malfaiteur leur tombe sous la main. Malheureusement, il y a cette sacrée grâce présidentielle, qui vient, de temps à autre, jeter la désolation du côté des victimes, qui voient ainsi, les efforts des juges du siège, fondre comme neige au soleil! Mais, passons sur cet épisode, nécessaire à toute vie commune, de notre société. Le juge du jour n'a franchement pas eu de mal à entendre les trois cambrioleurs. Mais ici, ce sont les flics qui sont à féliciter, en premier, car en réussissant le pari de les encercler, et de les voir pris sans résistance,cela a fait que les choses aillent vite, en mettant le trio de voleurs sous les verrous, en un minimum de temps! La rançon de l'ignorance des faits, la vigilance d'un voisin, l'amateurisme des jeunes «kamikazes» et la célérité des policiers ont fait la différence. Un bruit de pas sur les tuiles a fait capoter une espérance d'avoir une petite fortune, pour trois «gamins» qui ont appris à leurs dépens, qu'il ne fallait jamais s'engager sur l'épineux chemin de la délinquance, sans pour autant, prendre leurs devants, en matière de vigilance, avant de vouloir faire fortune, assez rapidement! En tout état de cause, la justice a ainsi répondu «présent» au bon moment, surtout que les citoyens aspirent à plus de repos, en ces mois de grandes chaleurs, et d'agaçante humidité! Le repos n'a pas de place du côté policier, puisque les policiers et les gendarmes, s'usent à longueur d'année, et s'échinent même à opérer de lourdes tâches, la nuit, notamment, au moment où des milliers de familles sont dans les bras de Morphée, sereines et assurées qu'elles ne seront jamais réveillées par un quelconque néfaste acte, car les «bleus» et les «verts» aoûtiens, viennent de prendre la relève des juillettistes!