Plusieurs dates ont été avancées concernant la réception de cette infrastructure hôtelière de renom, objet d'une opération de réhabilitation qui n'a que trop duré. La dernière date fixant la remise en service de l'hôtel Seybouse International d'Annaba était septembre 2021. L'année tire à sa fin. Les travaux sont toujours en cours. Pourtant, un délai de 22 mois avait été retenu pour ce chantier, qui inclut la restauration de l'existant ainsi que la réalisation de nouvelles structures, celles-ci devant booster le statut de la structure hôtelière, dont la reprise était prévue en 2019, puis 2020 et en dernier 2021. Sauf qu'aucune date n'a été respectée et l'infrastructure n'a pu être achevée dans les temps. Cela dit, le chantier a encore de beaux jours devant lui et il faudra attendre encore quelques semaines, pour ne pas dire des mois, avant que l'établissement ne soit à nouveau exploité. Rappelons que les travaux de réhabilitation et de restauration de l'hôtel Seybouse International traînent depuis octobre 2016. Ce vaste chantier s'inscrit, notons-le, dans le cadre du plan de réhabilitation des établissements touristiques publics et l'amélioration de la qualité des prestations de services. Pour une enveloppe financière de 7, 2 milliards de DA, cette opération a été confiée au groupe chinois Cscec. Signalons qu'il s'agit de 80% de l'enveloppe de 9,6 milliards de DA, prévue initialement, pour la réhabilitation de l'établissement en question ainsi que pour celle des hôtels

El Mountazah de Seraïdi et El Mordjane, d'El Tarf. En somme, il s'agit des trois quarts de l'enveloppe financière qui sont consommés par les travaux de l'hôtel Seybouse dont le retard est préjudiciable à plus d'un titre. Il faut toutefois reconnaître que le chantier en cours, pour rénover l'édifice de l'hôtel Seybouse International, réjouit plus d'un à Annaba. Il s'agit de redorer le blason de cet hôtel et, avec lui, celui de la ville d'Annaba. Surtout que la renommée de cette infrastructure hôtelière se place en pôle position en matière de prestation de services, notamment en période estivale. D'une capacité d'accueil de 500 lits, cet établissement de grand standing proposera, une fois achevé, une salle de conférences de 400 places, une salle des fêtes d'une capacité d'accueil de 396 personnes et plusieurs autres salles de réunion et de séminaires, de 100 places chacune. S'agissant des transformations les plus importantes, on soulignera la rénovation de son entrée principale, la création de nouveaux espaces de détente et de loisirs, et d'un parking couvert de 140 places. Des acquis tant pour la structure hôtelière que pour le secteur du tourisme à Annaba. Mais faut-il d'abord que le chantier soit achevé. Une prolongation est à prévoir pour cette réhabilitation et restauration, qui va de la lenteur à la traîne.