Une entreprise spécialisée dans la réparation, la réhabilitation et la maintenance du téléphérique, vient d'être désignée pour réparer le téléphérique Annaba/Séraïdi. a priori, toutes les démarches et procédures administratives et techniques ont été achevées, dont l'appel d'offres et l'étude, entre autres. Une enveloppe de 30 milliards de centimes a été débloquée par la wilaya d'Annaba, pour la réhabilitation de ce moyen de transport urbain.

Les travaux ont été amorcés, nous dit-on, depuis le point du glissement du pylône, implanté dans les monts de l'Edough. Selon les informations recueillies, de nouvelles techniques vont être utilisées par l'entreprise chargée de l'opération, avec une réinstallation renforcée du pylône et une opération d'entretien des autres supports du téléphérique, pour une remise en service hautement sécurisée, afin d'éviter un autre désagrément du même genre.

En somme, il s'agit de la révision de l'ensemble du système de sécurité des pylônes, sur une distance de 4 kilomètres. Pour rappel, l'arrêt du téléphérique reliant la commune d'Annaba à celle de Séraïdi, en 2019, lorsque les intempéries qui se sont abattues sur la wilaya avaient provoqué un glissement de terrain, qui avait occasionné l'écroulement d'un pylône. L'incident avait provoqué la chute d'une télécabine qui avait cédé sous l'effet des vents violents qui avaient, à l'époque, dépassé les 90 km/h. L'exploitation de cette ligne avait été, dès lors, suspendue mais devait reprendre dans un délai de deux mois.

Or, bien qu'une expertise ait été effectuée par l'Etac (Entreprise de transport algérien par câbles), pour évaluer l'ampleur des dégâts avant le lancement des travaux de réparation de la ligne, le téléphérique est resté cloué au sol pendant plus de 3 années.

Ce retard dans la remise en marche du téléphérique a, malheureusement, fortement impacté les usagers de ce moyen de transport, notamment les habitants de la commune de Séraïdi. Ces derniers, dont essentiellement des travailleurs, des étudiants et des collégiens sont, jusqu'à la mise sous presse, contraints de supporter les aléas des perturbations du transport, pour vaquer à leurs occupations, notamment en période hivernale. Par ailleurs, il est utile de souligner que la plus grande majorité des usagers de ce moyen de déplacement entre Annaba et Séraïdi, sont des familles aux faibles revenus. Au-delà, le déplacement assure une réduction de temps de déplacement très importante, puisque le trajet entre les deux communes s'effectue en moins de 15 minutes, sur un linéaire de 4 km, au lieu de 25 minutes, pour 14 km par route.

C'est pour noter l'importance de ce moyen de transport semi-urbain, tant pour plus de 2500 passagers par jour, que pour le Trésor public, dont le manque à gagner se compte en dizaines de millions de centimes par an. Toutefois, il faut noter que le téléphérique ne sera pas opérationnel avant la fin de 2022. Alors, il faut s'armer de patience pour ne pas dire prendre son mal en patience.