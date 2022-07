À la veille de la fête de l'Aïd al-Adha, les 900 travailleurs de l'Entreprise Publique de Travaux Publics (Eptp) de Constantine ont observé une grève de quatre jours. Ils déplorent un retard de trois mois dans le paiement des salaires. Dans une totale incertitude et confrontés à l'envolée continuelle des prix des produits de base, ils ont multiplié les démarches auprès des autorités compétentes de l'entreprise et de la wilaya afin qu'une solution soit trouvée. En vain. Selon les responsables, l'asphyxie financière dans laquelle se trouve l'entreprise rend aléatoire une quelconque solution. Une situation ayant contraint les employés à maintenir leur grève entamée il y a plus de 10 jours. Pis encore, ils ont décidé de fermer, hier, le portail de l'entreprise qui se retrouve ainsi paralysée. Sur les 880 travailleurs, 460 ont cautionné le mouvement de la grève, soit plus de la moitié. Un nombre leur ayant permis d'avoir une autorisation pour observer ce mouvement jusqu'à satisfaction de leurs revendications. Ces mêmes travailleurs dénoncent l'attitude des responsables qui font la sourde oreille en fermant toutes les portes du dialogue. Parmi les revendications mises en avant, on citera les rendements et primes occasionnelles comme celles de l'Aïd, non perçues depuis 2019, les arriérés de salaires de quatre mois et l'éventuel départ du P-DG. Selon les travailleurs, une faillite de l'entreprise n'est pas à écarter, tout en souhaitant sa pérennité. Leur gagne-pain est en jeu. Jugeant la situation actuelle de l'entreprise dans l'impasse, ils pointent du doigt l'administration qui tarde à répondre à leurs attentes. Ce n'est pas le premier mouvement observé par les employés qui font face, depuis 2019, à des retards considérables dans les salaires. Aussi, comptent-ils saisir, au courant de la semaine, la tutelle. À noter que l'entreprise est érigée en mono unité oeuvrant à l'échelle nationale et internationale, certifiée ISO 9001 depuis juillet 2004. Elle intervient dans le secteur des travaux publics où elle réalise principalement des routes et des autoroutes, ainsi que des infrastructures aéroportuaires. Le P-DG étant en déplacement à Alger, nous avons pris attache avec le secrétaire général du syndicat affilié à l'Ugta, Aïssam Iouaz.