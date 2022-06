C'est la grogne à l'Agence nationale de l'emploi Anem, dont le Syndicat national a déclenché depuis le 6 juin dernier une grève perlée. Les travailleurs reprochent à leur administration de faire la sourde oreille et de ne pas tenir compte de leurs revendications. Au deuxième jour de cette levée de pied, le taux de suivi de ce mouvement de débrayage était de 84%, affirme-t-on de source proche du syndicat dont les revendications sont d'ordre salarial et organisationnel. La plateforme de revendications comprend la révision du point indiciaire, l'installation des différentes commissions et la nouvelle convention. «L'administration ferme les portes du dialogue» indique-t-on, par ailleurs, en rappelant que la décision de cette montée au créneau a été décidée en conseil national, le 11 mai dernier et que le mouvement de grève a été précédé d'un préavis de huit jours. Notons que dans un communiqué publié hier, l'Anem indique que les cartes des demandeurs d'emploi inscrits au fichier de l'agence seront automatiquement renouvelées lorsque leur date d'expiration arrive à terme. «L'Anem tient a informer ses demandeurs d'emploi dont la carte d'inscription expirera entre le 6 et le 30 juin courant que le renouvellement se fera de manière automatique, tout en les invitant a ne pas se déplacer auprès de ses annexes» a indiqué le même communiqué.