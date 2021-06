L'Algérie est exposée au danger du tabagisme du fait de la propagation de la consommation du tabac à fumer, chez les personnes âgées entre 18-74 ans avec un taux de prévalence de 16,2% en 2017 et 8,8% chez les jeunes de 13-15 ans en 2013, a indiqué hier à Alger le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, dans une allocution prononcée à l'occasion de la Journée mondiale sans tabac, célébrée cette année sous le slogan: «Tabac et Covid-19: je m'engage à arrêter de consommer du tabac».

En ce sens, Benbouzid a annoncé que son département a mis en place «53 unités de consultation et d'aide au sevrage tabagique, dans le cadre de la stratégie nationale de lutte antitabac», soulignant que ces unités sont réparties à travers l'ensemble du territoire national.

Benbouzid a en outre rappelé que la stratégie nationale multisectorielle de lutte contre le tabagisme, adoptée par son département, ne concerne pas uniquement les professionnels de la santé mais les autres ministères, la société civile et les médias, relevant que ce fléau demeure une «menace pour la santé publique».

De son côté, le directeur général de la prévention et de la promotion de la santé, Djamel Fourar, a rappelé que le tabagisme fait 8 millions de victimes chaque année dans le monde, relevant que plus de

7 millions de ces décès sont dus à la consommation du tabac proprement dite et environ

1,2 million au tabagisme passif.

Il a ainsi demandé d'engager toutes les actions, selon une démarche multisectorielle en vue de la réduction de la consommation et ce, par le renforcement des mesures visant à interdire l'usage du tabac dans les lieux publics, ainsi que la sensibilisation du public aux risques pour la santé.

De son côté, le professeur Ali Halassa a mis en garde les fumeurs, lesquels, a-t-il averti, sont davantage exposés à de graves complications, au cas où ils sont atteints de Covid-19, précisant que le risque est double pour cette catégorie de personnes.