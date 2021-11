Il aura fallu trois jours seulement pour que toutes les dates soient prises. Les salles des fêtes affichent déjà «complet». Un véritable exploit prévisible au vu de la longue attente que ces commerces ont consentie avant de voir enfin le bout du tunnel après l'annonce du gouvernement de la levée de fermeture de ces dernières. «Le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations informe les gérants des salles des fêtes, que le Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de Covid-19 a donné son accord pour la reprise de l'activité des salles des fêtes, à condition que leurs exploitants adhèrent au strict respect du protocole sanitaire et sous leur responsabilité directe», a, en effet, indiqué le ministère de tutelle dans un communiqué.

Hier à Tizi Ouzou, il était déjà difficile d'arracher une date pour faire sa fête. Certaines salles affichaient un programme complet jusqu'au mois de mars alors que d'autres, seuls quelques rares jours de semaine étaient encore disponibles. «Je n'ai pas trouvé de salle. J'ai entamé la recherche avant l'annonce pour vous dire», a déclaré un citoyen de la ville de Tizi Ouzou pour le mariage de sa fille. D'autres affirmaient que les salles des fêtes étaient déjà toutes pré-réservées avant l'annonce de l'autorisation d'ouverture.

Devant les affirmations étonnantes des citoyens, nous avons posé la question à un propriétaire de salle de fêtes, mais celui-ci nous confirmera que les jours de week-end sont déjà pris. «Les week-ends sont toujours pris même avant la fermeture. Avec le retour à la normale, mon téléphone ne cesse pas de sonner pour une prise de rendez-vous. Hélas, je n'ai de libre que les jours de semaine» fait-il savoir tout en insistant pour garder l'anonymat.

D'autres citoyens affirmaient que durant la fermeture, certains ont ouvert des villas pour organiser des fêtes. Ce que confirment certains témoignages. Aussi, aujourd'hui, après la décision d'ouverture de ces salles, les citoyens doivent rester vigilants pour préserver leur santé. Les autorités ont, d'ailleurs, accompagné cette décision d'une batterie de mesures et d'engagements que les propriétaires doivent appliquer sous peine de fermeture.

Ces derniers sont tenus de remettre un engagement écrit par les responsables de la salle des fêtes dans lequel ils s'engagent à respecter le protocole sanitaire avant la reprise de l'activité, l'utilisation de seulement 50% de la capacité de la salle, le nettoyage et la stérilisation périodique des salles avant et après chaque utilisation, le lavage et désinfection des ustensiles et outils après chaque utilisation, la fourniture de tous les moyens de protection, notamment le savon liquide, les solutions hydroalcooliques, les masques ainsi que les serviettes stérilisantes, mesure de la température des convives à l'entrée, respect de la distanciation physique à l'intérieur des salles (au moins 1,5 m entre les tables), pass sanitaire obligatoire pour les employés et les invités et enfin accès interdit aux enfants de moins de 16 ans.