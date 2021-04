C'est la tendance, depuis quelque temps. Mais depuis le début du mois de Ramadhan, les randonnées se multiplient à travers les communes et les villages. Pour beaucoup, ce loisir est l'un des meilleurs passe-temps qui puisse exister, alors que pour d'autres, ce genre d'activité peut intégrer la dynamique économique en vulgarisant certains endroits féeriques de la wilaya de Tizi Ouzou. Une chose est sûre, les randonnées s'imposent ces derniers temps, comme une véritable tradition. Elles attirent des personnes de toutes les générations et de toutes les catégories. Pour l'histoire, dans le versant littoral de la wilaya, la pratique de la randonnée a commencé, il y a quelques années, mais avec seulement quelques jeunes amoureux de la marche. Des personnes qui ont fréquenté d'autres associations et collectifs en dehors de la wilaya de Tizi Ouzou. L'intérêt pour la randonnée a donc grandi lorsque ces derniers ont été rejoints par un grand nombre d'intéressés. L'idée qui a germé commence à faire son chemin et abouti à la création d'un collectif. Aujourd'hui, plusieurs collectifs sont nés à travers les villages et les communes pour organiser des randonnées durant les week-ends.

Ces derniers temps, il est désormais très fréquent de rencontrer des groupes randonneurs sur les chemins, dans les champs à la quête de beaux endroits. Sillonner les forêts de la commune et les communes voisines comme Ouaguenoun, Iflissen et Mizrana est un loisir qui attire de plus en plus les familles. En effet, les randonnées regroupent des familles à la recherche de repos, de relaxation et de détente. En fait, cette tendance s'accentue en ces jours ramadhanesques parce que les randonneurs trouvent un moyen d'évasion et de passe-temps. Questionnés, beaucoup de personnes affirment que la marche est très bénéfique avec le jeûne. Samir, médecin explique que «marcher en observant le jeûne est un excellent moyen de désintoxication pour le corps. Pour peu que la personne sache limiter le parcours à sa capacité de supporter la soif et la faim». Pour d'au-tres, la randonnée est un excellent moyen de découvrir et de faire découvrir la beauté de la région. Des lieux féeriques se cachent dans la nature alors qu'on aurait pu les mettre à profit pour attirer des visiteurs, explique Lounès, un jeune organisateur de randonnées qui appelle à l'occasion les autorités locales à se pencher sérieusement sur cette activité, afin d'en faire une activité rentable. En effet, beaucoup de personnes rejoignent son avis pour dire que ces endroits qui attitrent des visiteurs peuvent abriter des activités commerciales comme les gargottes, les cafétérias et autres services.

Enfin, il convient de noter que cette pratique, qui a commencé comme un loisir pour quelques jeunes initiés intéresse, désormais, toutes les catégories de la société. Bénéfique pour la santé physique et mentale et sans coûts, la randonnée attire de plus en plus de familles. Aujourd'hui, la perche est tendue aux élus locaux pour saisir l'occasion de créer des emplois aux jeunes. Un objectif facile à atteindre en faisant appel à des agences de voyages pour organiser l'activité.