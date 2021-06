Le début de la semaine, vers les 14h30, sur la ligne «1er Mai» Alger-Centre-Plateau des Annassers - Garidi II, les usagers du bus n°79, ont été surpris que quatre fraudeurs, aient été à la base d'un arrêt facultatif, arrêt dû au refus de quatre jeunes de payer l'amende fixée par conséquent, par les responsables de l'Etusa. À l'arrêt de «Oued Kniss», en face du ministère de l'Education nationale, alors que le bus redémarrait vers les deux derniers arrêts «cité des Annassers- El Feth» et «Coopémad -Sud», quatre costauds contrôleurs de la régie algéroise, surgirent de nulle part, prirent le bus en marche, fermèrent les portières, et demandèrent poliment et calmement les tickets aux usagers. Plein à craquer, le véhicule monta, vira sur sa droite, la route qui longeait l'hôpital psychiatrique «Drid Hocine» et vira vers le ministère des AE, avant de stopper devant l'arrêt de la cité des «Annassers» où la fin de la récréation fut sifflée par les contrôleurs qui durent cesser les «prières» pour passer aux menaces d'une saine application de la loi, i.e. Les poursuites judiciaires! Aussitôt, les jeunes indélicats se mirent à inventer des prétextes afin de faire demi-tour et renoncer aux poursuites! Les imprudents jeunes qui connaissaient très bien le règlement de l'Etusa, et donc, savaient à quoi s'en tenir, devant de pareils actes, se turent! Le bus s'immobilisa face à la sûreté urbaine «El Afia»! Le convoyeur descendit prestement et s'engouffra chez les policiers, durant trois minutes pour en ressortir en faisant de grands gestes en direction du chauffeur, qui comprit qu'il fallait garer juste en face du petit commissariat, pour faire débarquer les indélicats usagers, qui devront rendre compte de la fraude effectuée aux dépens du Trésor public! La procédure à suivre selon un initié de ces affaires scabreuses, consiste à dresser un procès-verbal à expédier au parquet de Hussein Dey qui auditionnera les inculpés à présenter lors de l'audience de ce jour! Finalement, pour 20 dinars, Oussama, Dalil, Farid et Omar, vont être condamnés bêtement! Que de fois, nous avions attiré l'attention des lecteurs sur la probité, l'honnêteté et la protection de l'honneur des familles en évitant de pareilles actions!