Une jeune femme âgée de 22 ans est décédée, hier, suite à sa chute du haut du pont Salah-Bey de la ville de Constantine sur une hauteur d'environ 30 mètres, indique la direction locale de la Protection civile (DPC). Le corps sans vie de cette jeune femme a été évacué par des éléments du groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux (Grimp) de ce corps constitué, du côté de la cité Chalet des pins, sise au chef-lieu de wilaya, ont indiqué les responsables de la cellule d'information et de communication de la DPC.

La dépouille, de la victime, dont les causes de la chute n'ont pas encore été déterminées, a été transportée par les éléments de la Protection civile à la morgue du Centre hospitalo-universitaire docteur Ben Badis de Constantine (Chuc). L'évacuation de la dépouille mortelle de la victime a été effectuée en collaboration avec les éléments du poste avancé Abdelmadjid Boumaâza, sis au chef-lieu de wilaya, a-t-on signalé. Une enquête a été ouverte par les services de sécurité territorialement compétents, afin de déterminer les circonstances exactes de cette chute. Pour rappel, deux drames similaires ont été enregistrés, cette semaine, par les services de la DPC qui sont également intervenus suite à la chute mortelle de deux autres personnes (une femme et un homme) du haut des ponts de Medjaz Leghnem et Bab El Kantara, au chef-lieu de wilaya.