Le coup d'envoi officiel d'une campagne de prévention et de sensibilisation aux incendies de récolte a été donné, hier, lundi, au niveau des wilayas d'Adrar et de Timimoun par la direction générale de la Protection civile (Dgpc), ce, dans le but de «réduire» les pertes résultant des incendies agricoles et leur impact socio-économique. Un communiqué de cette institution précise que c'est «en application du programme annuel de prévention et de sensibilisation, et compte tenu de l'opération de récoltes précoces au niveau des wilayas du Sud du pays, (que) la DG de la PC organise une campagne de prévention et de sensibilisation sur les incendies de récoltes, à partir du 12 avril 2021». Cette campagne de prévention a donc pour objectif premier de «réduire les pertes résultant des incendies agricoles et de leurs impacts économiques», et de contribuer ainsi au «renforcement de la sécurité alimentaire» en collaboration avec la Caisse nationale de mutualité agricole (Cnma), explique la Dgpc. Cette campagne cible la catégorie d'agriculteurs et cultivateurs afin de les sensibiliser à la nécessité «de respecter et d'appliquer intégralement les mesures préventives, afin d'éviter le déclenchement d'incendies, ainsi que la mise en place de dispositifs de lutte pendant et après l'achèvement de la récolte». La PC prévoit, par ailleurs, des sessions rapides de formation sur «l'application des normes de sécurité et l'utilisation des moyens d'extinction primaire». A ce propos, la Dgpc a échafaudé, au profit des agriculteurs, un dispositif «opérationnel» composé de moyens humains et matériels d'extinction d'incendie.