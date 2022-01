Les consultations des cas de Covid-19 à Oran, qui se déroulaient jusque-là au niveau des hôpitaux de Nedjma et d'El Kerma, ont été délocalisées aux polycliniques, qui commencent ainsi à recevoir les malades à partir de lundi, a-t-on appris auprès de la direction locale de la santé et de la population (DSP). Les deux hôpitaux d'El Kerma et de Nedjma seront réservés uniquement aux hospitalisations, a précisé le chargé de communication de la DSP d'Oran, Youcef Boukhari.

Plus d'une quinzaine de polycliniques, réparties sur les différentes communes de la wilaya, prennent ainsi le relais de la consultation des cas de Covid-19, à savoir celle de Zraâ, Sidi Maârouf, Es Senia, Sidi Chahmi, Bethioua, Arzew, Ain El Turck, Gdyel, Bousfer, Messerghine, Boutlélis, Oued Tlélat, M'dina Jdida et Mediouni, a ajouté Boukhari. Les polycliniques concernées ont été équipées du matériel nécessaire pour assurer les consultations, les tests Covid-19 et les oxymètres notamment, a fait savoir Boukhari, ajoutant qu'une chambre d'hospitalisation a été dégagée au niveau de chaque structure, pour recevoir les cas sérieux, en attendant leur évacuation vers les deux hôpitaux. Les deux établissements en question ne recevront plus les malades non munis d'un billet d'hospitalisation délivré par les services de consultation de ces polycliniques, a-t-il expliqué. S'agissant de la situation épidémiologique au niveau de la wilaya d'Oran, le chargé de communication de la DSP a indiqué que le taux d'occupation des lits Covid-19 varie ces derniers jours entre 60 et 65%.