Dans notre édition du lundi 11 juillet 2022, nous avions relaté les péripéties d'Abderrazak. B. Ce commerçant, qui a découvert tout seul, son coffre-fort, le lendemain du méfait commis par des «amateurs» qui, à force de traîner le lourd produit du vol, ont fini par laisser des indices «grotesques» à la victime et aux policiers, qui n'en demandaient pas tant! En effet, le pauvre commerçant était du genre «âme qui croyait»! Il était très généreux, et toujours prêt à tendre la main pour secourir ceux des malheureux gens, qui étaient vraiment, dans le besoin! Toutes les fins d'après-midi, ses voisins étaient conviés à un thé autour de sa petite table, placée devant le vieux magasin, qui a appartenu à son défunt père, lui-même ayant hérité de ce petit local qui arrivait à faire vivre, tant bien que mal, la grande famille. Le jour du procès, la juge crut bon d'inviter la victime à étaler ses demandes en dommages et intérêts. Le frais condamné fit les gros yeux en entendant la juge demander à la victime, demander ce que la loi a prévu! Il regarda autour de lui, tout ce beau monde fait de spécialistes en matière de droit, de simples citoyens venus se décarcasser devant les ennuis quotidiens, et surtout se mettre à l'abri d'une humidité bizarrement «hivernale», qui subsistait en ce mois de la mi- juin instable et tournant comme une girouette mal placée, au milieu d'un climat capricieux. Il ne comprit pas tout de suite la démarche de la magistrate, qui se trouva dans l'obligation morale, de refaire sa demande! Eh, oui! ll se trouve qu'en 2022, il y ait encore des justiciables qui n'ont pas encore saisi le sens du vocabulaire de Dame justice! Elle le fit bien, et comme il le fallait. Alors, l'homme, qui était plus heureux de voir les voleurs sous les verrous que de recevoir une somme, non encore touchée, qu'il décida de remettre à une association de bienfaisance! La juge faillit éclater de rire devant ces bizarres voeux. Mais le devoir de réserve l'en empêcha! Elles émanaient d'un justiciable, un commerçant au niveau tout juste moyen, qui n'a jamais mis les pieds dans une juridiction, donc, ignorant les us et coutumes, et où on lui demandait de réclamer les dinars des dommages et intérêts, en cas de condamnation du voleur-présumé!