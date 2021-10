Malgré toutes les campagnes de sensibilisation de la sûreté de la wilaya, la Gendarmerie nationale et la Protection civile, les produits pyrotechniques ont été utilisés à outrance durant la fête du Mawlid Ennabaoui (Qsssl). Pendant longtemps et à quelques semaines de cette fête religieuse, l'usage des pétards a fait ravage. Des adolescents passent leurs jours et leurs nuits au rythme des détonations, des forts décibels et de feux d'artifice qui, souvent, se terminent en drames, en allant agresser même des passants comme cela a été le cas dans l'une des cités de Constantine, quand un «malade» a tenté de jeter un pétard à l'intérieur du véhicule d'un jeune garé dans le parking devant chez lui.

Fort heureusement, ce délinquant a raté son coup. Classés comme prohibés à l'importation, les produits pyrotechniques ont, depuis longtemps, alimenté en grandes quantités les marchés et les étals, générant des revenus colossaux à leurs propriétaires. Malgré les saisies importantes opérées par les services de sécurité, le marché n'a jamais désempli. Dans son bilan, transmis hier, à notre rédaction, la sûreté de la wilaya de Constantine a fait état de la saisie de pas moins de 495 000 unités de produits pyrotechniques, lors de plusieurs opérations, inculpant 52 personnes qui ont fait l'objet de poursuites judiciaires. Même si la lutte contre l'usage, voire l'importation des produits pyrotechniques a diminué au cours de ces dernières années, la contrebande maintient le transfert aléatoire de la marchandise depuis les frontières. Dans son dernier bilan, l'Armée nationale populaire a fait état de son côté de la saisie de 653 360 unités d'articles pyrotechniques. Manipulé sans précaution, ce produit, sert aujourd'hui, à des gangs qui s'en servent pour déclencher des bagarres dans les quartiers comme cela s'est produit, un jour avant la fête, à la cité Filali ayant nécessité l'intervention en force de la police. Les parents demeurent démissionnaires, voire même, complices en encourageant leurs enfants à utiliser ces produits, pourtant très dangereux et l'imprudence exacerbée des fêtards, à l'origine de la recrudescence des accidents. La plupart des atteintes surviennent au niveau des mains, mais d'autres zones du corps peuvent être concernées, comme les yeux et le visage.

Les parents ne doivent pas ignorer que ces produits sont néfastes, tant pour les utilisateurs que pour leur entourage ou leur environnement. Et pour cause, les produits pyrotechniques contiennent, souvent des substances explosives, susceptibles d'entraîner des blessures et des brûlures, voire de provoquer des incendies. Cela, sans oublier le manque de respect pour le voisinage. Par ailleurs, toutes les actions entreprises par les services de sécurité, à même d'avoir un impact sur ce marché, n'ont, visiblement, pas découragé les contrebandiers.