Comment parvenir à concrétiser les projets structurants à Béjaïa? C'est la question à laquelle les autorités tentent de répondre. Le temps presse.

La cadence de réalisation laisse à désirer. De la pénétrante autoroutière au dédoublement de la voie ferrée en passant par le dédoublement de la R.N26, l'achèvement de celui de la RN 09 et la station de dessalement de l'eau de mer, pour ne citer que ceux-là, c'est tout un ensemble de projets qui peut, d'une manière ou d'une autre, sortir la wilaya de son marasme et propulser son développement. Les oppositions de citoyens et la manière de les gérer pose un réel problème et les exemples ne manquent pas. La pénétrante autoroutière, qui devait être opérationnelle, selon les délais initiaux, depuis trois ans, dépasse à peine 60% dans le taux de réalisation. La livraison d'un tronçon important est prévue au mois de juillet prochain. Espérons... La réunion tenue, récemment, avec les responsables de l'entreprise réalisatrice illustre cette tergiversation, qui n'est pas de bon augure quant à la tenue des engagements pris quelques mois auparavant. Dans une région à relief montagneux, dont le foncier est majoritairement privé, toute réalisation passe obligatoirement par des expropriations et c'est toute la difficulté à laquelle sont confrontées les autorités de la wilaya. Les propriétaires terriens ne sont jamais satisfaits de l'offre des pouvoirs publics. Le blocage de la situation est tel que la menace de recours à la justice est avancé à plusieurs reprises. Si le méga-projet de la pénétrante autoroutière éprouve autant de difficultés à se concrétiser, qu'en sera-t-il de celui de la voie ferrée dont le dédoublement sera confronté aux mêmes entraves? Les oppositions seront encore plus nombreuses, comparées au projet de l'autoroute pénétrante. Le laxisme observé par rapport aux constructions érigées tout au long de l'actuelle voie ferrée n'est pas de nature à faciliter la tâche. L'indemnisation des propriétaires coûtera trop cher au Trésor public si toutefois les négociations sont menées normalement. Le cas du dédoublement de la RN 26 posera les mêmes problèmes. Pareil pour celui de la RN 09 et d'autres projets d'utilité publique. Les autorités de la wilaya, à elles seules, ne peuvent affronter la situation. L'intervention des assemblées locales est vivement souhaitée, mais lorsqu'on connaît la manière dont elles ont été élues, l'on n'est pas vraiment rassuré, concernant l'efficacité de leur intervention. À Béjaïa ce ne sont pas les projets qui manquent, la faille réside dans leur réalisation, qui reste, dans la plupart des cas, confrontée à des oppositions de citoyens, nées, pour l'essentiel, de la nature juridique du foncier. L'anticipation doit être de mise pour faire avancer raisonnablement la réalisation de tous les projets. On ne gère pas les situations au jour le jour, comme c'est le cas de la pénétrante autoroutière.

S'y prendre à l'avance pour lever toutes les oppositions possibles sur le tracé d'un projet ne peut qu'accélérer sa réalisation. C'est loin d'être le cas. Raison pour laquelle les retards s'accumulent et les projets ne sont jamais réalisés dans les délais requis, faisant de la wilaya de Béjaïa une région à la traîne.