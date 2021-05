Les inculpés, prévenus ou accusés ont souvent des choses à dire aux magistrats d'un tribunal ou d'une cour, mais n'osent presque jamais s'y aventurer, de peur de froisser la magistrature et les magistrats, en général. Et c'est là précisément où les choses se gâtent pour eux.

Le silence n'arrange jamais les choses, car, dit-on, «qui se tait, consent». Alors, c'est d'abord l'ennuyeux balbutiement pour passer au dévastateur bégaiement. Dans ces cas d'espèce, les juges du siège ou les parquetiers se démènent comme ils le peuvent! C'est pourquoi, ils s'entêtent à poser la même question juste pour avoir l'info. À force de se cramponner aux questions posées pour avoir les réponses

qu'il faut à ce moment, le président risque de se gourer en pleine audience.

Au tribunal de Boumerdès, la présidente, a demandé a la victime de faux et usage de faux comment elle avait su que le compte de son adversaire était soldé.

La juge a si bien insisté sur un détail qui lui semblait capital, qu'elle reçut en pleine face, cette réponse de la victime agacée par, ce qu' elle considère, comme du harcèlement: « Madame la présidente, c' est une affaire cousue de tous les côtés que je .... oui, madame la juge, cousue de fil...

-Taisez-vous! Retirez immédiatement ces propos blessants ou vous me verrez dans l'obligation de vous poursuivre pour outrage au tribunal!

Quelle mentalité! C'est insupportable, à la fin! Vous êtes victime et vous voilà, inquisiteur», s'écrie presque la juge qui n' attendra pas longtemps les excuses de la victime abattue par l' émission du chèque en bois par l' inculpé qui se targue devant la victime, d' avoir de solides connaissances dans les juridictions. Et c'est comme cela que la rumeur naît, prend forme, court et plante ça et là, les propos dévastateurs!