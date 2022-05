Les immunosuppresseurs, médicaments qui rentrent dans le traitement de fond de la sclérose en plaques (SEP), sont en rupture dans les pharmacies algériennes. C'est ce qu'affirment médecins et malades victimes de cette maladie auto-immune qui affecte le système nerveux central, et dont sont victimes quelque 17000 personnes en Algérie. «Ces immunosuppresseurs ne sont plus disponibles dans les pharmacies depuis au moins trois mois», affirme en effet, la professeure Samira Makri, experte en sclérose en plaques et chef de service à l'EHS Aït Idir, à Alger. «Nous avons sollicité la tutelle et je ne peux que faire le constat amer que tout le monde fait!», ajoute la professeure Makri, en marge d'une session média, consacrée au thème de la sclérose en plaques et organisée par les laboratoires Hikma. La société algérienne de neurologie déplore pour sa part l'absence d'un registre national de la sclérose en plaques dont la prévalence est généralement de 60/100000 habitants, avec en moyenne 1200 nouveaux cas par an. «Ces chiffres sont loin de refléter la réalité, car nombreux sont les malades qui ne sont pas enregistrés. Nous revendiquons, depuis cinq ans, le registre national de la sclérose en plaques. Nous demandons en urgence l'établissement de ce registre et appelons à la formation des médecins généralistes au diagnostic précoce de la maladie, seule alternative pour arrêter un traitement précoce de la maladie et éloigner les poussées de la SEP», insiste pour sa part le docteur Smaïl Kenzoua, président de la Fédération algérienne des malades atteints de la sclérose en plaques. «Nous appelons à mettre en place un service hautement spécialisé, assorti d'une chaîne de prise en charge, avec la formation des aidants du malade», poursuit le docteur Kenzoua. Bien qu'elle exige une hospitalisation hospitalo-universitaire, la sécurité sociale accompagne les malades victimes de la SEP. L'État subventionne en effet la prise en charge de la maladie, affirme-t-on. Toutefois la SEP demeure une pathologie lourde et revient à plus de un million de dinars par patient et par an, sans compter les frais annexes, indique-t-on. «Il est très difficile d'évaluer le coût de la maladie. C'est complexe et il est difficile de définir un coût réel de cette affection, laquelle est très coûteuse», font savoir pour leur part les spécialistes de la pharmaco- économie. Les malades de la sclérose en plaques crient leur détresse et escomptent davantage de confort dans leur traitement au quotidien. Ils réclament l'accès aux molécules innovantes, notamment les médicament oraux, seuls capables de les dispenser des médicaments injectables. Ces médicaments, sous forme de gélules, apportent, en effet, confort et qualité de vie aux patients. Une bureaucratie tracassière, dont la nécessité de passer un appel d'offre, empêche les malades d'accéder à ces nouveaux traitements.