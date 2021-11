La scène politique nationale assiste à un fait inédit au plan des préparatifs concernant les locales du 27 novembre de l'année en cours.

Les partis politiques n'arrivent pas à présenter des candidats au niveau des 1541 communes que compte le pays. Cette situation est inédite dans les annales politiques du pays, c'est la première fois que des centaines de communes seront dépourvues de candidats.

Les partis qui avaient l'habitude de se présenter dans toutes les communes que compte le pays, à l'image du FLN, le RND et le MSP, peinent à se faire une place prépondérante sur l'échiquier électoral. Que se passe-t-il? S'agit-il d'une nouvelle reconfiguration électorale et politique qui se dessine? Certains protagonistes et acteurs incombent la «faille» au nouveau régime électoral.

Les précédentes joutes électorales étaient régentées par un régime électoral plus dur et plus rigoureux que celui qui est mis en branle aujourd'hui. Comment se fait-il que les partis traditionnels arrivaient à coiffer des listes au niveau de toutes les communes du pays?

Cette question trouve sa réponse dans les anciennes pratiques de l'ancien régime. Des pratiques que tout le monde s'accorde à dire qu'elles étaient teintées de corruption à tous les niveaux, et que l'allégeance se présentait comme pratique incontournable pour bénéficier du quitus qui mène vers les instances «élues», mais sur fond de manipulation et de fraude à grande échelle.

Cette réalité hideuse a été la cause de la rupture et l'absence de confiance entre les Algériens et leurs gouvernants. C'est cette pratique obscène et abominable qui a perverti l'exercice politique en le dépossédant de ses lettres de noblesse.

La crise politique, qui a conduit à l'émergence du Mouvement populaire, était le prolongement de la corruption politique d'une manière éhontée. Les élections n'ont jamais été conçues comme une opportunité pour permettre aux citoyens de faire tester leurs compétences et avoir la chance de profiter de l'espace politique dans le cadre légitime et au sein des instances élues pour réaliser leurs rêves en apportant leur touche et leur pierre à l'édifice du changement concret.

Les élections locales du 27 novembre prochain renseignent sur une nouvelle réalité dont le parrainage artificiel et factice des listes par ordre émanant d'en haut par des forces occultes, ne peut plus se faire. C'est la réponse cinglante aux partis et aux organisations dont l'existence n'est qu'occasionnelle. Les jeux sont clairs aujourd'hui, nul ne pourra recourir aux méthodes qui ont été à la source de la dépolitisation du champ public. Ces méthodes n'auront plus droit d'être citées au chapitre.

On ne s'étonne pas d'entendre et de voir certains partis politiques crier contre les entraves mises contre eux à cause du nouveau régime électoral. La réalité politique fait que les partis qui ont pendant longtemps bénéficié des largesses et des facilités de l'administration à la solde des forces de pression, doivent maintenant se retrousser les manches pour montrer de quoi sont-ils capables en matière de mobilisation et de travail de masse pour se permettre une place au sein des instances élues.

L'enjeu des locales sera décisif, dans la mesure oû ce dernier va déterminer réellement les forces politiques en présence et celles qui ne faisaient que refléter le jeu scabreux des «décideurs» qui faisaient et défaisaient l'échiquier politique et électoral.

Les locales du 27 novembre prochain vont servir comme test pour la classe politique et pour l'État. C'est le début d'une nouvelle ère politique, une ère qui mettra un terme au système des quotas et aux pratiques qui ont perverti l'exercice politique, à savoir le clientélisme et la corruption des consciences à travers l'allégeance qui a détruit les ressorts de la société et de l'État.