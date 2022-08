Comme partout ailleurs, les magistrats connaissent leurs mois de repos annuels.

Juillet et août sont les mois les plus gelés parce que ce sont les deux mois les plus chauds de l'année.

Place au farniente et aux loisirs, avec les enfants, notamment.

L'audience, le rôle, les inculpés; les prévenus et les accusés peuvent attendre encore, le temps que les magistrats reprennent du poil de la bête, se rafraichissent un peu plus longtemps, sous un soleil réconfortant, Il y a, comme par exemple, Med Regad, le président de la cour de Blida, qui a profité de son congé annuel, bénéficiant de sa superbe remplaçante, Nadia Bouhamidi, qui a eu à présider le cours de la marche d'une cour aux mille traditions.

Bien entendu, Abdelmadjid Djebarri, le très compétent procureur général, avec des adjoints comme Med Mariche Ali, veille au grain, surtout que ce parquetier n'est pas né de la dernière pluie.

Après avoir fait les hautes et majestueuses cours de Sétif et Médéa, on ne peut, en aucun cas, être effarouché à la désignation à Blida, en qualité de procureur général, d'Abdelmadjid Djebbari, connu pour sa rectitude et sa hauteur de vue pour ce qui est de l'écoute des justiciables. Abdelmadjid sait, par expérience, qu'un justiciable ne vient déranger la justice, que parce qu'il a su, qu'elle est l'ultime branche, à laquelle, il s'accroche, pour obtenir gain de cause!

À Dar El Beida et Bir Mourad Rais, (cour d'Alger) les jeunes présidents des tribunaux, Liès Benmissia, Abderrazak Ariouat et Med Belbel, sont allés se reposer du côté de Jijel, Barika et El Kalla (Tarf) et oublier momentanément, ainsi, les soucis des justiciables algérois, dont ils ont la charge!

À El Affroun, à Boufarik, (cour de Blida), le duo de chefs de tribunal continue à veiller sur les justiciables, leurs intérêts et surtout à ce que la justice se prononce en faveur de celui qui réunit les faveurs de l'application de la loi, ni plus, ni moins!