Depuis plus d'un mois, les étudiants en chirurgie dentaire, promotion 2,3 et 4, sont en grève illimitée pour tenter d'attirer l'attention des autorités, en vain. La faculté de cette branche, qui n'est pas sans importance au même titre que celle de la pharmacie ou de la médecine, semble complètement ignorée et souffre en silence, d'où cette grève, entamée le 9 janvier dernier et par laquelle ces étudiants souhaitent passer un message à la tutelle et aux responsables locaux. Il ne s'agit nullement d'un intérêt particulier, mais d'un problème de santé publique. En effet, dans un communiqué adressé à notre rédaction, ces étudiants dénoncent les conditions dans lesquelles ils exercent. Les photos qui accompagnent l'annonce des étudiants renseignent sur l'ampleur de la «catastrophe». Ce débrayage, qui a été, en plus, illustré par des rapports transmis sans cesse au ministère concerné, ne fait l'objet d'aucune suite. Pourtant, les doléances des étudiants entrent dans le cadre du travail, notamment quand il s'agit du manque de moyens, l'absence de la maintenance des équipements, absence d'hygiène totale, fuites de gaz et d'eau sur les lieux de travail et les perturbations dans l'alimentation en électricité. À cela s'ajoutent l'état lamentable des salles de cours, le manque de formation, en ce qui concerne les travaux pratiques, d'où, d'ailleurs l'exposition des patients à des risques majeurs pouvant nuire à leur santé, surtout si l'on soulève le cas des maladies transmissibles, en l'absence d'opérations de désinfection pratiquement inexistants. Cela se passe au moment où le pays est en train de payer des factures salées pour freiner justement la pandémie de Covid-19. Pourquoi ce silence devant une telle situation? Pour quelle raison le ministère de la Santé ne donne aucune suite aux plaintes des étudiants conscients du danger? À qui profite un contexte aussi désastreux? Telles sont les questions devant être réglées dans l'urgence, afin de dénouer la situation qui perdure depuis plus d'un mois.