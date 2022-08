«Les essais techniques du téléphérique d'Oran seront lancés à la fin du mois en cours», a-t-on appris auprès de la direction des transports de la wilaya d'Oran. «L'expertise et le contrôle technique sont confiés à une entreprise nationale spécialisée», a-t-on ajouté, expliquant que «les premiers essais seront menés plusieurs fois en lançant, dans «le ciel», les télécabines ides, survolant le parcours liant le centre-ville, à partir de Derb via le quartier des Planteurs, jusqu'au point de chute final, le plateau de Abdelkader Moula, sur les hauteurs du Murdjadjo».

Ces essais seront essentiellement axés sur les mesures de sécurité. Ils seront sanctionnés par la remise d'un certificat de conformité permettant de passer à l'exploitation de ce moyen de transport par câble, le but étant le renforcement des moyens de transport, en plus de l'amélioration de l'image touristique de la ville d'Oran et la valorisation de plusieurs repères entourant le site desservi par le téléphérique. Il s'agit, essentiellement du vieux quartier historique de Haï Nasr (ex-Derb, le vieil Oran (Sidi El Houari), les Planteurs et surtout le somptueux site du mont de Murdjadjo, comprenant Santa Cruz (Sainte Croix), le fort du même site, le plateau Abdelkader Moula, ce dernier offrant une vue imprenable sur le massif forestier du mont Bel Horizon, Mers El Kebir, la baie d'Oran et la ville, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, ainsi que son somptueux chef-lieu.

En attendant, les travaux se poursuivent. «Ils portent sur la mise en place des installations liées au transport par câble, le téléphérique», a-t-on indiqué, soulignant que «le taux d'avancement a franchi le seuil des 80%». Ainsi, la défection dont a fait l'objet ce téléphérique est, dans sa globalité, prise en charge dans le cadre d'une opération visant la réhabilitation ce dispositif de transport. Outre les grands changements opérés, ledit projet porte sur le changement des anciennes installations en les remplaçant par de nouveaux équipements haut de gamme.

Après un arrêt qui a duré plusieurs années, le téléphérique d'Oran a été relancé en grande pompe au mois d'août 2007. Après quelques années d'exploitation, il est tombé de nouveau en panne. Du coup, il a été laissé à l'abandon pendant plusieurs années. Ses cabines furent clouées dans le terminal de Derb pendant que d'autres ont stationné au terminal du plateau de Murdjadjo dominant la ville d'Oran.

D'autres sont brutalement suspendues en l'air, tenant à des câbles et constitué, des années durant, un véritable danger, notamment pour les habitants des Planteurs. En fait, l'histoire du téléphérique d'Oran est intimement liée à celle de la ville des Deux Lions. Ce moyen de locomotion a vu le jour dans les années 1980, dans le sillage d'une politique d'alors, visant le développement touristique.

En 1992, il a fait l'objet d'un acte de sabotage terroriste. Ses câbles ont été dynamités en plein ciel, créant une frayeur sans précédent parmi les populations locales. Et, depuis, il est resté otage des politiques basées sur des projets sans lendemain, alors que ses cabines sont restées suspendues en l'air, avant que les travaux ne soient relancés au début de ce 3e millénaire.