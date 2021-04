La protestation dans le secteur de l'éducation s'est poursuivie, jeudi, à Oran. Celle-ci a été marquée par la tenue d'un autre sit-in devant le siège de la direction de l'éducation. Ainsi donc, le mouvement s'est poursuivi, alors que plusieurs revendications ont été satisfaites. Il s'agit, notamment du versement dimanche 18 avril des salaires en retard, de la détermination d'une date unique de versement fixée au 8 de chaque mois et du versement promis pour le mardi 20 avril des reliquats des trois derniers mois pour les nouveaux employés. Mises en avant par les contestataires, d'autres revendications concernent pratiquement l'amélioration des conditions socioprofessionnelles des employés du secteur, synonymes pour eux d'une meilleure considération. «Les enseignants exigent des garanties car les problèmes posés étaient récurrents dans le passé», a indiqué un enseignant, précisant que «le mécontentement ne concerne pas que les enseignants», avant de rappeler que «le mouvement est né en dehors du cadre syndical. Ayant réussi leur coup, les enseignants ont, à la dernière minute, été ralliés par une dizaine de syndicats ayant manifesté leur soutien au mouvement de la protestation ayant duré jusque-là plus d'une semaine. Aux dernières informations, une commission du ministère a été dépêchée pour examiner la situation et trouver des solutions. Dans son communiqué, le département de Oujaout se référant aux conclusions du rapport de ladite commission, a fait état du «limogeage de trois cadres employés de la direction de la wilaya d'Oran». Jeudi, les enseignants de la wilaya de Mostaganem ont emboîté le pas à leurs camarades d'Oran en lançant, eux aussi, leur mouvement de grève et de protestation revendiquant l'amélioration des conditions socioprofessionnelles des enseignants.